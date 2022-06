“Admiro a Lina Moreno de Uribe”: Socorro Oliveros, esposa de Rodolfo

La esposa del candidato presidencial Rodolfo Hernández, Socorro Oliveros de Hernández, aseguró en entrevista al programa ‘Los Informantes’ que admira a la exprimera dama Lina Moreno de Uribe y que si su esposo es elegido presidente seguirá ese rol que cumplió la esposa del líder del Centro Democrático en su momento.

“Espero que por eso no me vaya a meter en líos, pero no me interesa. Es una mujer que admiro, Lina Moreno de Uribe. La admiro enormemente, ese es mi perfil, además”, dijo.

De igual forma, Oliveros respaldó a su esposo, dijo que no es misógino y que por su parte ella da testimonio de la igualdad en trato y respeto que mantiene en su relación de pareja.

Socorro Oliveros, a sus 71 años es la dinámica pareja del tercer candidato presidencial de uno de los candidatos más opcionado del momento. Durante 50 ha pasado casada con el ingeniero y exalcalde de Bucaramanga. Sin embargo, siempre ha mantenido un bajo perfil alejado de las cámaras.

Es diseñadora de interiores y gerencia la empresa familiar, la constructora HG, al igual que la campaña política de su esposo. Esto, contrario al pasado, donde no estuvo al frente de la Alcaldía de Bucaramanga cuando Hernández ejerció su mandato.

Desde la Casa Nariño, sede de campaña del ingeniero en Bucaramanga, Socorro lidera a un grupo de jóvenes que han sido los encargados de parte del crecimiento del político en redes sociales, así como en Tik Tok. Afirma que hasta ella misma revisa la aplicación en su celular.

Conoció a Rodolfo Hernández en Piedecuesta, Santander, cuando tenía menos de 20 años, donde se casaron. Al principio no pudieron tener hijos y adoptaron dos: una mujer, Juliana, y Mauricio.

Después pudo dar a luz a dos hombres, Luis Carlos y Rodolfo José. Además, tiene dos nietos, Ana Sofía y Rodolfo José que son su adoración.

Si su esposo ganara las elecciones, les ha dicho a sus personas cercanas, que le gustaría quedarse en Bucaramanga y no se mudaría a Bogotá para llevar a cabo el papel de primera dama.