Recursividad en su máxima expresión: la curiosa alarma que puso una mamá a su bebé

Un nuevo video viral se ha conocido por medio de las redes sociales luego de que el portal Todo Noticias publicara una historia de una bebé que por poco casi es atropellada por un carro tras un descuido de su mamá. Pero lo curioso de la historia es el mecanismo que utilizó para ponerle una alarma y evitar que esto vuelva a pasar.

Los hecho se desarrollan en un establecimiento de ropa, en donde la mujer cuenta cómo se desarrolló el descuido que quedó registrado en un video de lo que parece ser una cámara de seguridad del almacén.

En el video se observa cómo la bebé gateando se sale del almacén y se aproxima a la vía que queda justo en frente del mismo. La bebé gatea por pocos segundos hasta bajarse del andén, pero un héroe que se aparece en escena llega corriendo y la rescata de ser atropellada por los vehículos que pasan.

En el video se observa también que Todo Noticias entrevista a la mujer y le pregunta qué fue lo que pasó, a lo que ella contesta que la bebé se salió y que se demoró muy poco en gatear hasta la vía. “Me fui para atrás (del almacén), fui a traer una ropa y eso pasó”, dice entre expresiones nerviosas.

El video continúa y la mujer dice que “solo pasaron 10 segundos, porque... por eso no podía creerlo, ¿viste?, no podía”, dice. El presentador la cuestiona diciéndole que qué va a hacer para que esto no vuelva a suceder. “Ah sí, yo a ella le pongo alarma”, dice mirando a la bebé y cuando la cámara hace un acercamiento realmente se ve que tiene un curioso artefacto haciendo las veces de alarma.

En la manga del saco de la bebé se ve que hay un ‘pin’ de los que comúnmente se utilizan en los almacenes de ropa para que no se roben alguna prenda. Lo que hace el ‘pin’ es activar los sensores de la entrada del almacén y alertar que una prenda con este artefacto puesto está pasando por la entrada.

La mujer incluso hace la demostración de coger a su bebé y pasarla por la registradora con el ‘pin’ adherido al saco, los sensores encienden la alarma, los presentadores se ríen y resaltan el ingenio de la mujer. Sin duda, esta es una muestra de la recursividad de muchas personas en su máxima expresión. Vea el video completo.