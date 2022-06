“Gustavo Petro está rodeado de lo peor de la política colombiana”: Rodolfo Hernández

El candidato presidencial Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, le dio una entrevista al periodista peruano Jaime Bayly durante su estadía en Miami. El periodista elogió al ingeniero en varias oportunidades durante la conversación.

“Ha venido desde Colombia en un gesto de extraordinaria generosidad con este canal, con este programa y conmigo como periodista, el candidato presidencial colombiano, mi querido amigo, Rodolfo Hernández”, así fue la presentación del periodista.

El primer tema del que hablaron fue de las amenazas que denunció el candidato este jueves, 9 de junio, al asegurar que nunca había tenido miedo hasta hoy.

“Gustavo Petro está rodeado de lo peor de la política colombiana (...) tengo el sentido común de defenderme y venirme a donde me sienta seguro. Él puede decir lo que quiera, pero él es el que hace esos ataques bajos que no corresponden a una competencia democrática como la que vamos a tener el 19 de junio”, dijo Hernández.

Ante el cuestionamiento de tener o no un debate con Petro, el ingeniero aseguró que “hay una tergiversación de todo lo que digo. Por ejemplo, si doy un concepto sobre lo que hay que hacer en el planeta tierra si quiere acabar con el narcotráfico, él sale a decir que ‘Rodolfo Hernández va a salir a darle cocaína a todos los drogadictos y eso no es cierto. Cambia el sentido para generar dudas y que yo pierda votos. Pero, todos esos ataques que me está haciendo, haciendo trampa, eso se le devuelve a él en contra”.

Bayly le preguntó si Petro seguía siendo chavista o si ya era un “chavista reformado”, ante el cuestionamiento, el candidato fue enfático al decir: “yo no creo que haya dejado de ser chavista, sigue siendo y lo seguirá siendo. En el hipotético caso que él gane se van a arrepentir los colombianos con el accionar ejecutivo que va a hacer”.

Además, sobre la posibilidad de que Gustavo Petro pueda reformar la Constitución, el ingeniero dijo que “muy seguramente la primer semana lo haría, creo que ya tienen las acciones jurídicas para hacer eso”.

Rodolfo aseguró que si gana la presidencia solo gobernaría cuatro años y dijo entre risas, “tampoco aguanto más”. Mientras que respecto a su contendor dijo: “si Petro gana yo no sé cuánto dure, ese es otro Maduro. Yo no sé cuánto va a durar, porque sería imposible hacer una proyección de las intenciones de quedarse”.