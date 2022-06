Reforma tributaria y empleo de Hernández y Petro: ¿Viables o no?

Faltando semana y media para las elecciones presidenciales definitivas, es importante saber qué opinan los candidatos sobre temas que preocupan a los colombianos. Es el caso del empleo y una futura reforma tributaria, que impactaría directamente el bolsillo de los casi 50 millones de habitantes que tiene el país.

¿Qué dicen Gustavo Petro y Rodolfo Hernández sobre estos dos temas?

Reforma Tributaria

Las reformas tributarias, sea como sea que decidan llamarle a estos proyectos, se han convertido en un tema complicado para el país y, por ende, para los candidatos; ya que ninguno quiere pasar por la crisis que provocó el exministro Alberto Carrasquilla cuando diseñó una propuesta para recaudar $23,4 billones.

Sin embargo, los dos candidatos saben que es necesaria una reforma tributaria para salir de la crisis económica que enfrenta el país y más temprano que tarde tendrán que presentarla.

Pero de los dos, quien ha hablado directamente de reforma tributaria es Gustavo Petro, planteando que la renta a personas naturales se imponga progresivamente y que los más ricos sean los que más paguen.

“Cuando se habla de una reforma tributaria siempre hay que preguntar quién va a pagar y nosotros proponemos derogar la reforma tributaria del 2019. Ese déficit vale más o menos $90 billones. Derogándola ingresaría a las arcas $20 billones para el 2022″, ha declarado en varias oportunidades. Su meta es recaudar 50 billones de pesos (el doble de lo que proponía Carrasquilla), y para eso se fijará en las 4000 personas naturales y jurídicas más ricas de Colombia.

Sin embargo, Horacio Ayala, analista tributario y exdirector de la Dian, recordó a ambos candidatos que las reformas tributarias las presenta el gobierno de turno, pero es el Congreso el que las aprueba, así que todo dependerá del apoyo que tengan en ambas cámaras.

En cuanto a Rodolfo Hernández, se ha centrado en varias oportunidades en hablar sobre el IVA y la considerable reducción y modificación que le haría. Lo que propone el ingeniero es que baje del 19 % al 10 % y que pase a ser un impuesto al consumo. “Se reemplazaría el IVA del 19 % por un IVA ‘no descontable’ del 1 0%”. Pero el Observatorio Fiscal de la Javeriana ha explicado que “dado que el IVA es por definición un impuesto ‘descontable’, la propuesta en realidad se asemeja a un impuesto al consumo que grava bienes finales”. Es decir, que al final esto terminaría gravando el valor bruto de los bienes y servicios y no solo una parte de ellos.

Empleo

Las opciones que ofrecen estos dos candidatos en temas laborales son amplias y muy diferentes entre ambos.

Rodolfo Hernández, por ejemplo, quiere implementar una política de empleo activa, que permita la formalización y la competitividad del mercado laboral, al tiempo que estimule la generación de nuevos emprendimientos. Aunque el Observatorio Laboral de la Javeriana ha dicho que no es una propuesta clara y el candidato tampoco ha aclarado cómo la desarrollará. “No es clara la propuesta, pero probablemente repensar una política de empleo necesite la intervención de varias entidades”, indicaron en el análisis que presentó el Observatorio de la universidad.

Gustavo Petro, en cambio, planteó una idea de generación de empleo que dependerá del Estado. “Una política de empleo garantizado que proporcionará empleo con un salario básico para quienes no pueden encontrar trabajo de otra manera. No será un programa de emergencia, ni un sustituto del empleo privado, sino un complemento permanente del empleo. El Estado actuará como empleador de última instancia ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar pero no encuentran empleo en el sector privado, beneficiando principalmente a las y los desempleados, jóvenes, mujeres, trabajadores informales, las economías populares y los territorios”, es principalmente su apuesta en este tema, llamada ‘Política de Empleo Garantizado’.

Pero sobre esto, el Observatorio también explicó que, de hecho, “no es claro cuál es el concepto de salario básico ni cómo se estructuraría para no ser un programa de emergencia o qué surge cuando se agotan las opciones de búsqueda de empleo”.

Es decir que, en este tema y en ambos casos, el desarrollo de las propuestas no son claras, aunque Hernández y Petro le apuntan a una reactivación laboral justa y competitiva.