No hay que ser petrista para votar por Petro: Natalia Reyes

En medio de las elecciones presidenciales se escuchan voces que apoyan a uno u otro candidato de cara a la segunda vuelta que se llevará a cabo el próximo 19 de junio. La opinión de algunas figuras famosas de la televisión colombiana no se han quedado atrás y esta vez el turno fue para la actriz Natalia Reyes.

Sí, la figura célebre colombiana se ha pronunciado ya en varias ocasiones por medio de sus redes sociales para hablar sobre el debate electoral y esta vez ya dejó ver que muy probablemente vaya a votar por el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro.

Por medio de sus redes sociales la actriz emitió un corto pero contundente mensaje: “A estas alturas no hay que ser ‘petrista’ para votar por Petro..”.

“A estas alturas”, porque estamos a menos de dos semanas de la segunda vuelta de elecciones presidenciales, en donde se ha mostrado que habrá una disputa muy reñida de votos por parte del candidato Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Este último fue la sorpresa electoral de este año, pues muchos percibían que quien pasaría a segunda vuelta con el candidato del Pacto Histórico sería Federico Gutiérrez. Sin embargo, en las últimas semanas antes de la primera vuelta las encuestas arrojaban una creciente popularidad de Rodolfo Hernández.

En las redes sociales a la actriz ha recibido apoyo y odio por medio de los comentarios. Uno de los usuarios que le contestó completó su frase y sugirió que “solo tienen que ser imbéciles” para votar por Petro.

Mientras, otra usuaria le contestó que “ser Petrista no tiene nada de malo, los que apoyamos a Petro apoyamos a las comunidades más vulnerables de Colombia, apoyamos los acuerdos de paz, la vida y la democracia. Así que no es un insulto. Yo no me siento mal por ello”.

“Ni tampoco a estas alturas decir que Rodolfo Hernández es de “Centro & Decente” para votar por él, para no declarar al público es por gusto personal que otra cosa, el país sobra aquí...”, fue el comentario de otro de sus seguidores.