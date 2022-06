Las respuestas de Petro en debate feminista que lo dejaron comprometido

Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, asistió este jueves, 2 de junio, al debate feminista, mientras que su contrincante Rodolfo Hernández, candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, no lo hizo, pues aseguró que no asistirá a debates en la segunda vuelta.

Durante el encuentro feminista le formularon varias preguntas que lo dejaron realmente comprometido con las mujeres colombianas.

¿Quién es más probable que se emborrache y haga show en Público?, entre risas respondió que él.

¿Quién es más probable que golpee a alguien de su equipo?, sin dudar respondió que Hernández.

¿Se haría la vasectomía?, dijo que sí.

¿Va a legalizar la marihuana?, aseguró que sí.

¿Quitaría, por fin, los impuestos de gestión menstrual?, respondió que sí.

¿Gobernará con sus contradictores?, dijo que sí.

Petro llevaba en el cuello un pañuelo verde en apoyo a la despenalización del aborto dijo que “debe haber una pedagogía que enseña a la sociedad que cuando una mujer toma esa decisión libre no es criminal, que es la orden de la sentencia, que el aborto es una decisión libre de la mujer”.

En febrero la Corte Constitucional aprobó la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas, aunque no eliminó el delito del Código Penal.

La despenalización fue aceptada en sesión extraordinaria por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados. Fue un proceso que llevaba meses dilatado por trabas administrativas e impedimentos de los encargados de tomar la decisión.

Hasta la fecha, el aborto solo estaba permitido en Colombia por tres causas: cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre; cuando es fruto de violación o incesto, o si hay malformación del feto, mientras que en el resto de casos está penado.

“El sistema educativo colombiano desde el inicio tiene que enseñar a hombres y mujeres no solo sobre los derechos reproductivos, no solamente sobre la igualdad que debe existir entre la mujer y el hombre, la no discriminación de la mujer, sino también este tema que se abre ahora un espacio pedagógico”, recalcó durante el debate, que fue organizado por más de 36 organizaciones y medios independientes.