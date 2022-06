Denuncia robo millonario de casilleros en Gimnasio Smart Fit, Ibagué

En la tarde de este jueves, clientes del reconocido Gimnasio Smart Fit, ubicado en el Centro Comercial Multicentro de Ibagué, Tolima, denunciaron el robo de sus pertenencias que se encontraban en los lockers del establecimiento.

Cuentan que mientras estaban entrenando habría ocurrido el millonario hurto que suma en su totalidad alrededor de cinco millones de pesos. Los lockers 71, 58 y 66, que funcionan con candado, fueron saqueados. Allí estaban maletas, documentos, tarjetas débito y plata en efectivo.

“Ayer en horas de la tarde, en el gimnasio Smart Fit ubicado en la sede Multicentro, sobre las 4:40 de la tarde yo ingrese a hacer mi rutina. Dejé mis pertenencias en el locker y acabe mi rutina a eso de las 5:30 p.m. Cuando me dirigí a sacar mis cosas, ya no estaban”, narró uno de los afectados.

También indicó que en ese momento se dio cuenta que no había sido el único. “Me di cuenta que a otras tres personas más les había ocurrido lo mismo. Me robaron $450.000 en efectivo, se me llevaron los papeles, la tarjeta profesional, la cédula, licencia de conducción y otras pertenencias”.

Las víctimas grabaron lo sucedido con uno de sus celulares donde también denunciaron que la administración del gimnasio no quiso responderles o dejarles ver las cámaras para saber quien fue el o los responsables del hecho.

“Fui a la recepción y nadie me dio razón. Total negligencia por parte de la gerencia del lugar, no nos dejaron ver las cámaras, la verdad no nos colaboraron en nada”.

Otro afectado manifestó: “Aquí los únicos responsables son los del gimnasio, son los que tienen que velar por la seguridad de los usuarios. Estamos pagando una mensualidad. Retiré dinero del cajero de Multicentro, fui al gimnasio y guardé mis cosas, terminé rutina y me disponía a ir a cine, cuando vaya sorpresa, se me llevaron todo”.

Y agregó, “Me parece el colmo que la Gerencia nos diga que no nos dejaban ver las cámaras de seguridad, porque todo lo monitoreaban desde Medellín. Ya pusimos la denuncia correspondiente”.

Indicaron también que ya dieron aviso a las autoridades y esperan que la Fiscalía y la Sijín den con el paradero de los delincuentes. Hasta el momento Smart Fit no se ha pronunciado sobre lo sucedido.