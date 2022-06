Las razones de Alejandro Gaviria por las que decidió apoyar a Petro

Alejandro Gaviria anunció a través de su cuenta de Twitter las razones por las que decidió apoyar a Petro en la contienda electoral de la segunda vuelta presidencia. Gaviria aseguró que tiene una “posición clara”, para la defensa de la democracia, las ideas liberales y el cambio social.

Puede leer: Joven de 19 años que raptó a bebé indígena deberá responder por secuestro

“Desde el lunes anterior he tenido reuniones con aliados, amigos y políticos, a quienes admiro, y con quienes he compartido por varios años la defensa de las ideas liberales. He escuchado muchos seguidores al equipo de campaña, el panorama es difícil, hay dudas y preocupaciones. Pero, uno tiene que tomar posición y no es tiempo para la neutralidad”, dijo Gaviria al inicio del video que publicó.

Además, dijo que el sentimiento en Colombia es del cambio y que es un sentimiento casi unánime en los jóvenes y en los sectores más vulnerable del país.

“Yo he defendido el cambio responsable, lo que me toca llamar con grandilocuencia: el reformismo democrático. He defendido el pluralismo, la paz, los derechos sociales y la sostenibilidad. Lo seguiré haciendo con independencia y coraje. Creo que con salvedades y preocupaciones en algunos temas, Gustavo Petro representa en este momento la opción de cambio más responsable institucional y liberal”, agregó.

Aseguró que los riesgos de un rompimiento institucional sobre todo con el Congreso, pero también con las Cortes, “son mayores con Rodolfo Hernández”.

“Gustavo Petro ha hecho un esfuerzo por articular una visión de cambio. Ha respetado el debate, ha presentado ideas, ha hecho propuestas. Rodolfo no. Desde un punto de vista democrático, me parece cuestionable una campaña que simplemente y solamente ha apelado a un recurso anticorrupción, eficaz, pero oportunista”, afirmó.

Luego, siguió hablando de Rodolfo Hernández diciendo que “acaba con la confianza de las instituciones, va minando poco a poco la idea de la democracia, todo en busca de un interés electoral”.

Lea también: Corte desestimó denuncias contra Petro por pedir que “tumbaran” a los que compran votos

Finalmente, dijo que Petro sí conoce la necesidad de un ajuste fiscal y sus ideas de una reforma tributaria deben concretarse, pero apuntan a lo que necesita el país. Sin embargo, manifestó que tiene preocupación por algunas de sus propuestas en salud y en la economía.

“Mi voto será entonces por Gustavo Petro, seguiré aportando con independencia crítica, coherencia y decisión a la construcción de una sociedad más justa, más decente y más digna”, finalizó.