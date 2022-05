“¿Me robaron el voto?”: Colombiano denunció un error en el formulario E-14

A través de Twitter, un colombiano en España denunció un error en el formulario E-14 que llenaron los jurados después del cierre de las mesas y alertó a las autoridades sobre un posible robo del voto que era para Gustavo Petro; sin embargo, después de aclarar lo sucedido dijo que el hecho no dejaba de despertarle suspicacia.

Fabricio Segura, como aparece en esta red social, dijo el lunes, 24 horas después del cierre de las votaciones, que había una irregularidad en la mesa en la que votó, en la sede del Consulado de España ubicada en Bilbao.

“Señores de la Registraduría, voté el jueves en esta mesa por Gustavo Petro y en el E14 no aparece ni un solo voto. ¿Me robaron el voto?”, escribió en el trino. En el mensaje, que nueve horas después de publicado ya tenía más de 14 mil likes, se ve una foto del formulario E-14 y su certificado de votación donde se puede comprobar que la mesa de votación era la misma.

Además, en el formulario se observa que en la casilla de Gustavo Petro aparecen tres asteriscos, indicando que no había números para señalar y, por lo tanto, no había votos.

Denuncia de error en formulario E-14 Twitter @cesar_casmo

Luego, en otro trino, aseguró que el error fue arreglado en la zona de observaciones del formulario, pero que este hecho no dejaba de despertarle dudas. “En las observaciones se lee que Gustavo Petro obtuvo 83 votos, pero no me cabe en la cabeza que el error sólo afecta la campaña de nuestro candidato. Puede ser que no haya error, pero si despierta suspicacia”, indicó.

El candidato Federico Gutiérrez, de la coalición de partidos de derecha y quien era el gran favorito para pasar a segunda vuelta con Gustavo Petro, solo ganó en los consulados del exterior y en el departamento de Antioquia, de donde es oriundo.

En países con mayor cantidad de votantes, como Canadá, Estados Unidos y México se evidenció la tendencia a votar por el candidato Federico Gutiérrez. En países de la región latinoamericana se observa que Brasil, Uruguay, Argentina y Chile los colombianos posicionaron como victorioso al candidato Petro.