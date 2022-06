¿Le saca Hernández una gran ventaja a Petro? Esto dicen expertos sobre nueva encuesta

La primera encuesta que se hace con miras a la segunda vuelta en Colombia la realizó el Centro Nacional de Consultoría para el Noticiero CM&, de Canal 1. En esta, se revela una reñida elección entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández para el próximo 19 de junio, quienes a partir del domingo empezaron a desarrollar estrategias para ganar más votos.

Contrario a lo que muchos pensaban, la estrategia de Hernández ha hecho que más de uno piense su voto. “Como siempre, recibo con agradecimiento el apoyo que cualquiera quiera ofrecer, pero mi única alianza es con el pueblo colombiano”, dijo tras conocer el resultado de las votaciones, dando a entender que, pese a tener las puertas abiertas para todo el mundo, no se comprometerá con nadie.

Y esto provocó que el uribismo y sus maquinarias anunciaran su apoyo al ingeniero. Pero esto no le ha gustado a más de un ciudadano que no quiere estar en el mismo lugar que el uribismo. De ahí que en las últimas horas más de uno haya preferido retirarle su apoyo al exalcalde de Bucaramanga.

Hay otros, en cambio, que tampoco se sienten identificados con el petrismo, pero aseguran que prefieren abstenerse antes de votar por un candidato con propuestas populistas, como han calificado a las del ingeniero.

Resultados de la encuesta del CNC

La nueva encuesta del Centro Nacional de Consultoría reveló que el candidato que ganaría, por un apretado resultado, sería Rodolfo Hernández, con un porcentaje de 41%, frente a un 39% que sacó el candidato del Pacto Histórico. Teniendo en cuenta que el margen de error de la encuesta es de 2,8 %, el resultado de la medición indicaría un empate técnico.

Sin embargo, esta sería la primera vez que en una encuesta no queda Petro como ganador.

Algunos expertos ya se han pronunciado y aseguran que es muy pronto para sacar una radiografía que defina la intención de votos, pues solo han pasado 48 horas desde la primera vuelta.

Jorge Galindo, estadista y periodista para el diario El País de España, explicó: “48 horas desde el resultado de la primera vuelta me parece muy poco tiempo, y ese 20% de indecisos/blanco es absurdamente alto. A mí esta encuesta por sí sola no me aclara mucho, la verdad”.

Por otro lado, el administrador Luis Angel Gómez, que en las últimas horas se volvió famoso en redes sociales por atinarle a una predicción casi exacta de los resultados de las votaciones del domingo, dijo: “Primera encuesta después de las elecciones del domingo (CNC para CM&) Muestra: 1.200 Modalidad: Telefónica. Creo que está muy temprano para realizar análisis, pero según esta encuesta, Rodolfo acumula alrededor del 40% del resto de votos, Petro 0%. Igual hay que esperar”.