Hallan a Yolimar de 17 años, asesinada y con señales de abuso en casa abandonada

A la joven Yolimar Beatríz Díaz Guerra, de 17 años, la hallaron asesinada y con señales de abuso en una casa abandonada, en un lamentable caso ocurrido en el municipio de Maríalabaja, en el departamento de Bolívar. La adolescente fue encontrada degollada, con cinco heridas en su cuello y con signos de haber sido violentada sexualmente, en la mañana del pasado sábado. Su cuerpo estaba al interior de unas ruinas del barrio Buenos Aires, en las afueras del casco urbano de esta población.

De acuerdo a los testimonios sobre el caso, la joven, quien laboraba los fines de semana, en horas de la noche, en un punto frío en esa población recibió una llamada a las dos de la madrugada en su lugar de trabajo y salió sin decirle a sus compañeros a donde iba. Tampoco les comunicó a sus familiares. Sus padres no vivían con ella, ya que laboran en otros lugares. La joven, la menor de la familia, residía con su hermana quien habló del caso y pide que el asesino sea capturado.

“Le llevé la comida como de costumbre y lo único que me dijo es que no quería mucho. No volví a saber de ella hasta el sábado en la mañana, cuando un amigo en una moto me fue a avisar a la casa que la habían encontrado cerca de la casa de otra hermana mía”, cuenta Angie, la hermana de la victima.

Tras conocerse los tristes hechos la comunidad ha salido a las calles a protestar por el atroz crimen contra la joven estudiante de décimo grado de la Institución Etnoeducativa Técnica Agropecuaria de Desarrollo Rural en Marialabaja.

Teilor Puello Castro, rector del colegio, dijo al diario El Universal de Cartagena que ese colegio está de luto y manifestó su repudio a este acto violento.

De igual forma, Raquel Victoria Sierra Cassiani, alcaldesa de esa población, también rechazó la violenta muerte de esta joven, “nunca antes visto en este municipio”.

A raíz de los hechos, la Alcaldía ha dispuesto una recompensa de 15 millones de pesos a quien entregue información relacionada con el asesino de la joven.

La mandataria aseguró que ya la Policía tiene al frente de las investigaciones un grupo de Infancia y Adolescencia y un grupo especializado de inteligencia de la Sijín y la Sipol para evitar que este crimen quede en la impunidad.

“Es un hecho que nos tiene consternados a todos. Desde la administración municipal hemos dispuesto de 15 millones de pesos de recompensa para la persona que brinde información que permitan dar con el paradero de él o los responsables de este atroz feminicidio jamás visto en nuestra sociedad”, dijo Sierra Cassiani.

Un total de 11 mujeres han sido asesinadas este año en Bolívar, cuatro en Cartagena y cuatro de ellas en casos de feminicidio.