Explosión en una mina dejó a 14 mineros atrapados en Cúcuta

Este lunes, 30 de mayo, cerca del mediodía, se registró una explosión en una mina llamada La Mestiza, en Cúcuta, Norte de Santander; en la que se encontraban trabajando 15 obreros, de estos, 14 quedaron atrapados y uno resultó con quemaduras en casi todo su cuerpo.

Las autoridades mineras de Norte de Santander actuaron de inmediato y acudieron a los organismos de socorro para que se atendiera la emergencia.

De acuerdo con vecinos de la mina, aseguraron a varios medios de comunicación que una vez escucharon la explosión se percataron que había sucedido en la bocamina, por lo que quedó bloqueado el acceso.

“Nos dijeron que había una persona herida, un hombre que estaba muy cerca del lugar de la explosión, trabajaba halando el vagón que entraba y salía de la mina con carbón, estaba muy herido por esa explosión, tenía quemadoras de segundo y tercer grado”, dijo un habitante del sector la diario La Opinión.

Los habitantes del lugar trasladaron el herido a un centro asistencial en El Zulia, mientras que otros buscaron alertar a los entes gubernamentales y los organismos de socorro para ayudar a los mineros que están encerrados.

“Escuchamos un gran impacto explosivo y fuimos a verificar qué había sucedido. Después de llegar a la mina, hicimos el conteo de cuantos trabajadores estaban afuera y notamos que catorce de ellos estaban dentro cuando sonó el estruendo. Lo que nos dijeron los otros trabajadores, es que al parecer, los mineros estaban a unos 300 metros de profundidad en el momento de la explosión”, agregó otro habitante de la vereda.

Según las autoridades el hecho se registró por la acumulación de gases al interior de la mina.

“No ha sido posible el rescate o el ingreso de momento porque por la acumulación de gases salvamento minero no ingresa hasta que no bajen los niveles de lo tóxico, a medida que pasa el tiempo. Hallarlos con vida es una posibilidad remota”, dijo el secretario de salud de El Zulia, Gerson Hoyos.