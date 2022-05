“Claro que le tengo cariño a Uribe”, confesó Armando Benedetti

El senador, que actualmente hace parte del Pacto Histórico, recordó su buena relación con el expresidente de derecha y reconoció que le tiene cariño a Álvaro Uribe. “Claro que le tengo cariño a Uribe. Ustedes no encontrarán ni un solo mensaje mío en Twitter en contra del señor. Uno puede ser amigo de una persona y no pensar igual a ella”, dijo.

La afirmación del congresista se dio en una entrevista con Semana, en la que recordó los años en los que trabajó junto al expresidente, cuando hicieron parte del Partido de la U.

“Yo me distancié de Uribe hace años, en 2010. A pesar de las diferencias políticas, él siempre fue muy cariñoso conmigo, era un tema más fraternal. Nunca he hablado mal de él y nunca lo he insultado”, indicó.

También le puede interesar: Los 19 días cruciales para Rodolfo Hernández y Gustavo Petro

Al ser cuestionado por su cercanía con Uribe, Benedetti aclaró que no es necesario ser antiuribista para estar en el Pacto Histórico, junto a Gustavo Petro que hoy es el máximo líder de la izquierda en Colombia.

“Muchos de los que están con nosotros sí le dicen de todo, pero yo nunca le he dicho nada y él tampoco ha dicho nada de mí. Por eso, me molesta que me metan en la misma bolsa de los que lo tratan mal”, manifestó.

En cuanto a las elecciones, este senador, que ahora es un gran colaborador de Petro y que no será congresista en la próxima legislación, dijo: “Yo creo que ganará Petro. A Rodolfo le faltan cinco millones de votos para ganar, mientras que a nosotros nos faltan millón y medio. A mí me preocupa que Rodolfo Hernández gane, porque va a desinstitucionalizar al Congreso”.

Petro, candidato del Pacto Histórico, fue el más votado el domingo con 8.527.768 votos, equivalentes al 40,32 %, y tendrá que definir la Presidencia con Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que recibió 5.953.209 votos (28,15 %).