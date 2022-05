Petro duplicó votos, pero ‘Fico’ le sumará sus 4 millones a los 5 de Hernández

Este domingo Gustavo Petro ganó el primer puesto en la jornada electoral con 8 millones y medio de votos, casi 2 millones 600 por encima del segundo lugar, que lo ocupó sorpresivamente Rodolfo Hernández, con casi 6 millones de votos. Sin embargo, esto no le alcanzo para ganar en primera vuelta, pues su porcentaje de votación estuvo por encima del 50 %.

Y aunque la diferencia entre el primer candidato y el otro es grande; son dos millones y medio de colombianos de diferencia que demuestran las ganas de un país de tener un cambio de política, todo podría cambiar para la segunda vuelta que está a tres semanas.

Sí, tres semanas decisivas en las que cada jugada de los dos candidatos será clave en la decisión de los colombianos. Porque, aunque Petro asegure que es el ganador de esta primera vuelta, queda mucha tela por cortar.

“Hoy hemos ganado. Hoy es un día de triunfo. Los resultados están allí casi completos ya”, dijo el candidato de izquierda en su sede de campaña, donde resaltó que su votación “casi duplica” las cifras del pasado 13 de marzo, cuando fue escogido como candidato en la consulta del Pacto Histórico con más de 4,4 millones de votos, y las de la primera vuelta en 2018, donde obtuvo un poco más de 4,8 millones.

‘Quemaron’ la opción más fácil

Para el analista Mauricio Jaramillo, haciendo una “retrospectiva”, toda la campaña del Pacto Histórico contra Federico Gutiérrez “fue muy efectiva, pero... ¿'Demasiado efectiva’?”. Por eso agregó que “la victoria del Pacto Histórico de hoy es un ejemplo de victoria pírrica”, es decir que podrían resultar más afectados ellos mismos que los propios votantes de derecha.

Jaramillo hace este análisis teniendo en cuenta las declaraciones de la senadora electa Isabel Zuleta, cuando dijo que “quemarían a ‘Fico’”. Para el experto, tal vez una segunda vuelta con Gutiérrez habría sido mejor para la izquierda que con Hernández. “Atacaron tanto a Gutiérrez, que probablemente hayan labrado su propia derrota”.

Alianzas

Apenas se conoció el triunfo de Hernández, Federico Gutiérrez –a quien las encuestas daban como segundo ganador- reconoció su derrota y no dudó un segundo en anunciar su apoyo a Rodolfo Hernández.

“No he hablado con Rodolfo ni necesito hacerlo, quiero expresar públicamente que no queremos perder al país. No vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, nuestras familias y nuestros hijos. Por eso Rodrigo Lara y yo votaremos por Rodolfo el próximo 19 de junio”, dijo en la sede de su campaña.

Y si los electores de ‘Fico’ se unen a la campaña de Hernández, entonces se sumarían unos 5 millones de votantes al ingeniero para la segunda vuelta, lo que lo dejaría con más de 10 millones de votos, algo parecido a lo que pasó con Iván Duque en la segunda vuelta donde se enfrentó también con Petro y ganó con 10,3 millones de votos.

En cuanto a los petristas, muy poco se han pronunciado, pero ya algunos de ellos empezaron a hacer campaña para conquistar los votos del centro. Ángela María Robledo, por ejemplo, hizo un llamado a Sergio Fajardo.

“Es urgente para nuestra democracia enfrentar el proyecto autoritario y el salto al vacío y sentarse a conversar con Gustavo Petro. Colombia te necesita”, le dijo.

Lo que preocupa es que el candidato de centro solo podría aportar a la campaña de izquierda no más de 800 mil votos. ¿Le servirán a Petro para ganar la segunda vuelta?