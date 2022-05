Claudia López y su esposa Angélica Lozano, ejercieron juntas su derecho al voto

Desde las 6:30 am de este domingo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) en la capital, dónde, junto a las autoridades, monitorean y verifican la logística y la seguridad de los 901 puestos de votación y las cerca de 15.000 mesas distribuidas en toda la ciudad.

“Tendremos el acompañamiento de más de 3.500 miembros de las distintas especialidades y fuerzas del Ejército Nacional, quienes estarán apoyando la actividad electoral a lo largo del día. Los más importante de hoy no solamente son las condiciones de seguridad y convivencia, si no también que estemos atentos para brindarle a los ciudadanos cualquier información”.

Posteriormente, López se dirigió hasta el Congreso de la República, para acompañar la inauguración oficial de los comicios presidenciales, junto al presidente Iván Duque y demás funcionarios públicos.

Hacia el mediodía, la mandataria de la capital, junto a su esposa y senadora, Angélica Lozano, se dirigieron hasta la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, ubicada en la localidad de Chapinero, para ejercer su derecho al voto.

“Diez años de amor y once elecciones votando juntas (solo en la última no la pude acompañar). San Pedro es pro democracia y nos paró la lluvia. ¡Pero no se confíen! Vayan temprano a votar. ¡Nuestra democracia saldrá bien y fortalecida!”, escribió en su cuenta en twitter.

Por su parte, la congresista Lozano, de manera jocosa dijo que “hay un dato: y es que estamos envejeciendo. Entonces el número de la mesa va bajando. Voten a consciencia, con ganas, con el alma. No tiene pierde si votamos por otras formas para nuestro país”.

Finalmente López, durante el PMU, indicó que “no tenemos ninguna novedad logística, ni de seguridad, ni de convivencia al momento de apertura de las mesas de votación en Bogotá”. A su vez recordó a los bogotanos que el pronóstico del clima indica que en la tarde se presentarán más lluvias, por lo que les invitó a salir temprano a votar.