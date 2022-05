“Acaban de tumbarle a la campaña Petro Presidente 8 mil testigos electorales”: Benedetti

El senador Armando Benedetti hizo una grave denuncia en redes sociales . Informó que la Registraduría impidió que 8.000 testigos electorales pudieran hacer su trabajo. “No los dejaron, supuestamente, porque no están en la base de datos y eso es absurdo”, dijo el jefe de debate.

Y agregó que “¿Ya se está construyendo el fraude? Acaban de tumbarle a la campaña Petro Presidente 8 mil testigos electorales que ya habían sido acreditados en marzo. Aquí solo se puede confiar en el voto masivo de los colombianos”.

Benedetti advirtió sobre varias posibles irregularidades por parte de la Registraduría: “La democracia está siendo violada por la Registraduría. Exigir derechos de propiedad para no dejar ver el software de preconteo y escrutinio es una verdadera barbaridad contra la democracia. Las llamadas de los jurados de mesa a la Registraduría no quedan grabadas”.

Al respecto, el registrador Alexander Vega advirtió que antes de abrir las urnas que dicha decisión de no contratar la auditoría internacional no pondrá en riesgo las elecciones. “Todas las campañas tienen auditores, es decir, el hecho de que no se haya contratado la auditoría internacional externa, no quiere decir que no habrá. Recuerden que la Registraduría tiene una auditoría contratada y las campañas tienen acreditados a sus auditores; hay ocho misiones de observación electoral, 27 organizaciones electorales y por eso el proceso cuenta con todo el acompañamiento”, dijo Vega.

También, Alfonso Prada, jefe de debate del Pacto Histórico, mostró su preocupación sobre el tema. “No es un problema del registrador Vega, es un problema del sistema porque no tener esa auditoría nos deja preocupados. Tenemos más de 80.000 testigos electorales para cuidar los votos pero esto es muy preocupante”, dijo Prada.