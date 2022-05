Hija de Eva Mireles, la maestra que protegió a los niños en la masacre, se despide de su madre con emotivo mensaje

Eva Mireles se convirtió en una heroína al ponerse como escudo humano ante el ataque de Salvador Ramos, un hombre armado de 18 años que abrió fuego el martes pasado en la Escuela Primaria Robb en Uvalde.

A través de redes sociales su hija, Adalynn Ruiz, escribió un emotivo mensaje en el que destacó que no había palabras para describir cómo se sentía en este momento y nunca imaginó escribir las palabras que plasmó en sus redes sociales.

“Quiero escucharte hablar con nuestros perros con esa voz tonta que haces tan alta que despierta a todos por la mañana. Quiero escucharte decir “Nanis, despierta ya hombre! Porque sigo durmiendo. Quiero abrazarte por última vez y quiero sentir las callosidades en tus manos porque no solo fuiste profesora durante el día, sino la más trabajadora en la tarde. Quiero poder salir del trabajo y esperar tu llamada a las 4:30 todos los días porque eso es lo primero que harías tan pronto como salieras. Quiero verte sentada en el sofá que decías que era solo tuyo sentada con nuestros perros. Quiero enviarte tiktkos y decirlos una y otra vez hasta que papá se canse de nosotros. Quiero molestarte y despertarte de la siesta solo para que puedas revisar mi pollo y asegurarte de que no lo sobrecociné. Quiero cantar karaoke contigo y escucharte cantar “shine bright like diamond en voz alta”.