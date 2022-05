Ewan McGregor: “Me encanta que me saluden los fans de Star Wars”

‘Obi-Wan Kenobi’, la nueva entrega de la saga Star Wars, es uno de los estrenos más esperados del año. En cuanto se anunció la serie y que sería protagonizada por Ewan McGregor como el Maestro Jedi, los fans de Star Wars enloquecieron. Este actor encarnó una fabulosa interpretación de este caballero del espacio durante la saga de los clones a principios del milenio. La serie también supone el regreso de Hayden Christensen en el papel de Darth Vader.

La entrega se sitúa diez años después de los dramáticos acontecimientos de ‘Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith’, cuando Kenobi se enfrenta a su mayor derrota: la caída y corrupción de su mejor amigo y aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker, convertido en el malvado Lord Sith Darth Vader. Así conoceremos lo que le ocurrió a Obi-Wan durante los años previos al cuarto episodio de la saga y cómo Anakin inició su camino en el lado oscuro.

Joel Edgerton y Bonnie Piesse volverán a interpretar a los tíos de Luke Skywalker, Owen y Beru Lars. Y el resto del reparto lo completan Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr (Straight Outta Compton), Sunk Kang, Simone Kessell y Benny Safdie.

P: ¿Cuál es el camino de Obi-Wan en esta serie?

- La Orden Jedi se está desmoronando. Será interesante tomar un personaje que conocemos en cierto modo y mostrarlo enfrentándose a la masacre de los Jedi del final del Episodio III. Es algo que tendrá que superar. La historia se sitúa diez años después de los acontecimientos del final de ‘Star Wars III: Anakin Skywalker’ se pasa al lado oscuro a manos del emperador Palpatine, traicionando a su mejor amigo y mentor Obi-Wan Kenobi.

P: ¿Es cierto que durante la pandemia se dedicó a coser?

- Sí. Poco después de comenzar el rodaje, tuvimos que suspenderlo debido a la pandemia. En los meses siguientes, atrapado en casa, me dediqué a coser. La costura se convirtió en mi terapia durante el encierro.

P: ¿Qué sintió al volver al trabajo después de tantos meses?

- Fue una liberación. Todo el reparto se fue a casa durante la cuarentena, estuvimos encerrados durante meses y cuando salimos, fue muy emocionante. Lo mejor de mi trabajo es poder transportarte en el tiempo, aprender, liberarte de ti mismo y disfrutar de la personalidad de otras personas.

P: Usted salta de un proyecto de gran presupuesto a uno independiente. ¿Cuál es su proceso como actor?

- Hay un equilibrio. Uno hace películas de todo tipo. No gasto ninguna energía en existir dentro de la industria, al contrario, elijo mis trabajos porque quiero hacerlos. Como actor, tengo mucha suerte porque llevo mucho tiempo en esta profesión y no lo hago por dinero. Puedo elegir los proyectos dejándome guiar por mis instintos. A veces me decido por una gran película por la que me dan mucho dinero y otras veces no hay dinero, pero la oferta es tentadora por el contenido. Tengo mucha suerte, puedo alimentar a mis hijos, enviarlos a buenos colegios y vivir muy bien. No entiendo lo que significa trabajar para crear una carrera en la industria, hago lo que me gusta y vivo mi vida estupendamente.

P: Como actor, parece no temer a los musicales, la acción, el terror, el drama o incluso la ciencia ficción.

- No, no le temo a ninguno. Me gustan todos los géneros, no siento preferencia por ninguno en particular. Tengo la suerte de no haber caído nunca en un estereotipo que me limite como actor. Me gusta encontrar guiones diferentes, interpretar papeles que no he hecho antes. Después de ‘Fargo’ y de estar en la televisión, decidí tomarme un tiempo para trabajar en el teatro y volver a tensar esos músculos.

“Obi-Wan es un gran personaje, adorado por el público. Espero estar a la altura de lo que el público espera de mí en este papel”. — Ewan McGregor, actor escocés

P: La relación entre el cine y la televisión ha cambiado en los últimos años. ¿Le gusta la disolución del estatus entre los actores de cine y de televisión?

- Sí, pero me parece una pena que no contemos algunas de estas historias que aparecen en la televisión en el formato cinematográfico. Creo que nos hemos perdido todos los que amamos el cine, porque creo que el cine se ha convertido más en un espectáculo en el que hay superhéroes y terror y menos narraciones basadas en personajes. Es una pena porque a mí me gusta ir al cine a ver todo tipo de películas y las grandes películas no son sólo espectáculos sino también dramas. Me temo que lo que ocurre con el cine forma parte del curso de la vida actual que evoluciona en función del dinero. El negocio de la industria manda sobre el aspecto artístico.

P: ¿Qué más puede revelar sobre Obi-Wan?

- Es un gran personaje, adorado por el público. Espero estar a la altura de lo que el público espera de mí en este papel. En los últimos años, he entendido para quién se hicieron estas películas y el amor que hay por las precuelas. Es muy agradable sentir ahora ese calor. Significa mucho para nosotros.

P: ¿Cómo fue trabajar de nuevo con Hayden Christensen?

- Oh, genial. Quiero decir que estábamos muy unidos cuando nos conocimos, hicimos el Episodio II y el III juntos y los hicimos en Australia. Así que ambos estábamos lejos de casa y pasamos mucho tiempo entrenando juntos para las peleas y luego, estando juntos en el plató. Pero también, al estar tan lejos de casa, pasamos mucho tiempo juntos fuera del trabajo. Luego, con los años, supongo, habíamos perdido ligeramente el contacto. No había visto a Hayden durante años. Así que, cuando lo vi de nuevo y pude hablar de este proyecto con él, fue muy, muy emocionante. Fue genial. Y cuando estábamos actuando juntos, era realmente como una especie de túnel del tiempo. Al verlo en el plató era como si los últimos 17 años no hubieran pasado en absoluto, ya sabes. Era realmente peculiar.

P: Ha pasado más de una década desde que interpretó al Jedi en ‘Star Wars: Episodio III: La venganza de los Sith’. ¿Consultó con el actor original de Obi-Wan Kenobi para que le diera ese toque de voz?

- Por suerte, tuvimos meses antes de empezar a rodar, así que volví a hacer los deberes con Alec Guinness y repasé lo que había hecho antes en las películas originales. Una de las cosas difíciles de estar en las precuelas fue que, cuando salieron, no fueron aparentemente bien recibidas porque no había redes sociales. No había ningún tipo de vía directa con los fans en ese momento, y además los fans eran niños.

P: ¿Le gusta que le reciban los fans de Star Wars?

- Me encantan los fans. Significa mucho para mí. Seguro que es una de las razones por las que quería volver a hacer esto.

27 de mayo

Es la fecha en la que está previsto el estreno de “Obi-Wan Kenobi” en Disney+.