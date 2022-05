Luis Ernesto Gómez renuncia a su cargo en la Alcaldía de Bogotá

Luis Ernesto Gómez anunció este 21 de mayo su retiro como Jefe de Gabinete y Secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá . A tan solo una semana de las elecciones presidenciales, Gómez ha comunicado públicamente mediante sus redes sociales, dicha decisión “He renunciado a mi cargo en la Alcaldía de Bogotá. Colombia está, una vez más, en un cruce de caminos. La coherencia me exige tomar esta decisión. Me voy con la alegría de haber servido a nuestra ciudad en los momentos más retadores de las últimas décadas”, mencionó en el tuit.

Además, en el video publicado reveló algunos detalles de lo que serían las razones por las que ha renunciado a dicho cargo “Hoy no puedo ignorar el crucial momento que vive nuestro país. Las últimas encuesta y la coherencia me obligan a tomar una difícil decisión: he presentado mi renuncia a la Alcaldía de Bogotá. Me voy con la alegría de haber podido servir a mi ciudad en los momentos más retadores de las últimas décadas y con enorme gratitud a mi amiga Claudia por su confianza, por su cariño y por su trabajo incansable por Bogotá. Durante dos años y medio enfrentamos con las comunidades la crisis humanitaria y social de la pandemia”.

Noticia en desarrollo.