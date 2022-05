Este viernes, 20 de mayo, se conoció que el candidato independiente Rodolfo Hernández, no gastará un peso en el cierre de campaña. Así lo anunció a través de un comunicado emitido por su campaña.

Sin embargo, se confirmó que el candidato estará en Piedecuesta, Santander. Allí varios de sus simpatizantes tienen programada una manifestación a las 3:00 de la tarde en el parque principal el próximo domingo 22 de mayo.

Puede leer: “Yo sólo quiero que Rodolfo le dé un cachetadón de los que sabe a PETRO”: Marbelle

“La campaña presidencial de Rodolfo Hernández se ha caracterizado por ser austera. No ha gastado dinero en la organización y logística de los eventos en los que ha sido protagonista en las diferentes ciudades, las cuales han sido organizadas por el voluntariado ‘rodolfista’ y tampoco ha invertido dinero en anuncios en redes sociales”, dice el comunicado que emitió la campaña.

Además, agregó que: “su cierre de campaña no será la excepción, debido a que el candidato ha afirmado que, desde su campaña, no se organizará ni patrocinará económicamente ningún evento, sin embargo esto no será impedimento, pues se rumora que el voluntariado “rodolfista” planea caravanas a lo largo y ancho de Colombia”, indica el documento.

El comunicado de la campaña confirma que el domingo 29 de mayo, “el ingeniero Rodolfo Hernández saldrá a votar muy temprano y recibirá los resultados de la votación en familia, tal como lo hizo el día que Bucaramanga lo eligió como alcalde”.

Rodolfo Hernández corta distancia con Federico Gutiérrez

Según esta encuesta, la intención de voto está así:

Gustavo Petro 40.6 %

Federico Gutiérrez 27.1 %

Rodolfo Hernández 20.9. %

Sergio Fajardo 5.1 %

La encuesta muestra un gran crecimiento del candidato Rodolfo Hernández. Mientras que en la medición del CNC hay un empate técnico con ‘Fico’ Gutiérrez, en esta de Invamer, ‘Fico’ le gana por solo siete puntos al ingeniero.

Lea también: Encuesta Invamer también revela gran escalada de Rodolfo Hernández

De los tres que ocupan los primeros lugares, el que más porcentaje subió desde las encuestas anteriores es el exalcalde de Bucaramanga. En la última encuesta pasó de 13,9 % a 20,9 %, ganando 7 puntos porcentuales.