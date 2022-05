Francia Márquez negó que Pacto Histórico estuviera ofreciendo dinero a cambio de votos

En las últimas horas se conoció la entrevista de Francia Márquez y la periodista Patricia Janiot, en la que la candidata a la vicepresidencia del Pacto Histórico, negó que desde la campaña se le estuviera diciendo a los colombianos que si les ofrecían plata por el voto la recibieran y votaran por ellos.

La periodista le dice: “¿Por qué en mensajes publicitarios decirle a sus seguidores del Pacto Histórico que si les quieren comprar el voto, que acepten ese dinero y voten por Gustavo Petro? ¿Qué ejemplo es este para el país? Algo que se tiene que condenar”.

Francia le responde y dice: “Usted no puede decir eso. Yo a nadie le digo eso”. En ese momento Janiot le dice: “Estoy hablando de mensajes publicitarios. En el pasado Gustavo Petro lo ha dicho en su cuenta de Twitter”.

Francia contestó: “Pueden salir mensajes publicitarios, pero usted no puede asegurar que esos mensajes están saliendo de nuestra campaña y que están saliendo de nosotros. Hoy la gente está haciendo campaña en todo el país, de manera autónoma. No somos responsables”.

Janiot le respondió: “Pero, claro que ha salido del propio Gustavo Petro, en la campaña que hizo para las elecciones del 13 de marzo en su cuenta de Twitter le ha pedido a sus seguidores que acepten el dinero pero que voten por Gustavo Petro”.

Mientras tanto le mostraba el mensaje publicado por el candidato del Pacto Histórico que decía: “Por todas las redes que tengan disponibles pídanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos, lo hagan pero que voten por Petro y por el Pacto. Es la hora del Cambio”.

En ese momento la candidata a la vicepresidencia le contestó: “Entonces hable con él y le pregunta; pero, de mi parte yo nunca he invitado a la gente a que sea corrupta”.

La periodista le aclaró que no le había dicho que fuese ella, “le he preguntado sobre su campaña”, por lo que Francia le dijo: “Yo he intentado ser coherente en esta campaña política. Nadie me puede condenar a mí, de decir que yo estoy invitando a la gente a ser delincuentes, a delinquir en términos políticos”.