‘Fico’ Gutiérrez agradece a Egan Bernal, tras confirmación de su voto al candidato

El candidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, agradeció al ciclista Egan Bernal, por su apoyo en los escrutinos presidenciales que están a once días de realizarse.

“Gracias @eganbernal por tu apoyo, no defraudaré la confianza que me das. Me comprometo a hacer una Colombia diferente, justa, en orden y con oportunidades para que muchos jóvenes como tú puedan subir montañas que los lleven a la cima, a cumplir sus sueños. Que orgullo”.

Sus palabras se dan luego de que el deportista anunciara abiertamente a través de su cuenta de twitter su voto por el aspirante pues considera, que teniendo en cuenta la situación actual, es lo más sensato.

“Mi voto de confianza es para @FicoGutierrez (...) No soy de extrema derecha, ni de extrema izquierda. Soy una persona más que cree que nos merecemos un cambio y que esto no puede continuar igual. Pero con sensatez. Espero que @FicoGutierrez gane las elecciones y con ayuda de la izquierda pueda haber el avance que todos queremos”.

Y añadió: “No se puede sembrar más odio entre clases sociales, entre empresa-trabajador, por tener diferente forma de pensar. @FicoGutierrez tiene la virtud de unir. Muchas veces públicamente he rechazado la forma con la que el gobierno ha manejado y ha tratado al país. Rechacé una cruz de Boyacá e hice la entrega de la camiseta del tour a Colombia sin el presidente. Así que esto no es de fanatismo”.

Te puede interesar: “El tormento tuyo soy yo ‘Fico’”: Rodolfo Hernández

Sus declaraciones han generado apoyo y rechazó desde distintos sectores, como la del senador por el Pacto Histórico, César Pachón: ”Egan. Me parece bien que lo digas. Era obvio, pero siempre es mejor decir desde donde habla uno. Ahora espero que sepas que cuando ‘Fico’ Gutiérrez fue alcalde le bajó 57% al presupuesto de Deportes y Recreación (INDER). ¡Saludos! Pronta recuperación”.

Cómo también comentarios respetando su decisión, como la del excandidato a la consulta presidencial, Camilo Romero. “Lo de @Eganbernal debe ser básico: cualquier ciudadano, o deportista como él, o como María Isabel Urrutia, 1ra mujer en Colombia en lograr un oro olímpico y que en su caso apoya a @petrogustavo, puede expresarse sin ser insultado. No hay democracia si se impide la diferencia”.