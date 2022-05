Prepárese: Bavaria busca jóvenes para contratar a término indefinido

La empresa Bavaria lanzó una nueva convocatoria que los jóvenes podrán aprovechar para realizar su carrera profesional al interior de la compañía y proyectarse como futuros líderes de la misma.

La nueva convocatoria se llama Global Management Trainee, un programa de formación de jóvenes talento que pretende la vinculación laboral de jóvenes que quieran crecer al interior de esta empresa muy conocida por los colombianos y colombianas.

La empresa busca vincular a los jóvenes mediante una contratación a término indefinido y hacer un proceso de formación que les permita incursionar en varias áreas de la empresa, para que haga parte de la cadena administrativa de la compañía.

El vicepresidente de talento de Bavaria, comentó sobre esta convocatoria que la compañía cree en el talento de los jóvenes, pues son un componente vital de la construcción del futuro en el país y en la empresa.

“Somos conscientes de la relevancia que representan los primeros años de trabajo y es por esto que desarrollamos programas como el Global Management Trainee, que fortalece sus habilidades de liderazgo, proporcionándoles una visión integral de las diferentes áreas del negocio, para formarse y crecer en nuestra compañía”, comenta el hombre.

El programa ya ha sido implementado en la compañía con anterioridad y esta cuenta que han sido por lo menos 30 jóvenes entre los 22 y 27 años que desde 2017 los que han participado. Actualmente, estos jóvenes seleccionados deben contar con una experiencia laboral de máximo 2 años y una segunda lengua.

El programa ofrece rotación por un año por diferentes áreas de la compañía, aprendizaje One on One y la oportunidad de liderar su propio proyecto.

Además, el proceso de selección iniciará será de esta manera: inscripción, prescreening questions, hharla con Bavaria, pruebas de inglés escrito + oral, prueba cognisses + video, bussiness game, panel final, inicio de programa (en el mes de agosto).

Para poder consultar más información sobre esta convocatoria y hacer su inscripción a esta programa puede hacer CLICK AQUÍ.