Salud Hernández estuvo en el pueblo de Francia Márquez y dijo que es “un polvorín lleno de coca”

La periodista y columnista española Salud Hernández viajó al pueblo de Francia Márquez y aseguró que es “un polvorín lleno de coca”, una frase que ya ha causado polémica en redes sociales, como ocurre con casi todos los temas que trata.

Hernández-Mora indicó en Semana que viajó hasta el municipio de Suárez, Cauca, de donde es oriunda la candidata a vicepresidencia y ahí reconoció que “la pandemia le generó estragos.” Y agregó que “es un polvorín”, que producto de la pandemia muchos campesinos tradicionales se vieron obligados a “echarse en brazos de la coca”.

Luego intentó entrar “a toda costa”, a la vereda de Betulia, sin embargo, no se lo permitieron. La revista relató que la periodista buscaba saber “por qué, en esta zona del país, cultivar coca se convirtió en una labor que se destaca. Pero no pudo hacerlo”. Y agregó que fue interceptada por guerrilleros. “Uno de ellos apenas tenía 11 años y todos portaban armas. Me subieron en su camioneta y me llevaron con su comandante”, indicó la mujer.

Tal como contó, un comandante de la estructura, llamado Jaime Martínez, la acompañó hasta un punto y le dijo que de ahí no podía seguir porque sabían que ella “hablaba mal de ellos”.

Entonces, Hernández-Mora afirmó: “Es preocupante que cada día, los periodistas que hacemos reportería, tengamos que sortear más obstáculos”.

Este es el video de la reportería de Salud Hernández: