Militares condecorados con la Cruz de Boyacá, fueron citados en la JEP por falsos positivos

El pasado 3 de mayo, la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP, llamó a versión voluntaria a Pablo Alfonso Bonilla Vásquez, excoronel y comandante del Grupo de Caballería Mecanizada No. 4 “Juan del Corral” - GMJCO- desde el 01 de diciembre de 2005 hasta el 24 de octubre de 2006, por asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado o mal llamados ‘falsos positivos’.

Dentro de las consideraciones presentadas por la Sala, indicaron que durante este periodo se presentaron hechos constitutivos de muertes y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas en combate, documentadas en informes de la Fiscalía, la Corporación Jurídica Libertad y otras organizaciones de víctimas.

La entidad señaló que Bonilla Vásquez no ha suscrito acta de sometimiento ante la JEP, sin embargo la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, en decisión TPSA-019 del 21 de agosto 2018, afirmó que “aquellos miembros de la Fuerza Pública respecto de quienes la Sala haya recibido información en torno a su posible involucramiento en crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado no internacional y no hayan comparecido a la Jurisdicción a suscribir acta de compromiso pueden ser llamados a comparecer para contribuir, entre otros, al esclarecimiento de la verdad plena y exhaustiva de lo sucedido y la garantía de los derechos de las víctimas”.

De esta manera, el excoronel Pablo Alfonso Bonilla deberá declarar, junto con su abogado de confianza, el próximo 16 de junio de 2022 a partir de las 8:30 a.m. y el día 17 de junio de 2022 a las 8:00 a.m, a través de videollamada.

Durante la diligencia de versión voluntaria, la Sala de Reconocimiento podrá admitir la participación de los representantes de las víctimas acreditadas en el Caso No. 003 en la sala principal donde se recibirá la versión voluntaria, cómo también la disposición de un espacio alterno para que las víctimas, cuando así lo soliciten, puedan observar en tiempo real la diligencia.

Otro coronel también fue citado a declarar

Se trata del general y actual inspector general de las Fuerzas Militares, Juan Pablo Forero Tascón, quien también deberá asistir a una audiencia el próximo 9 y 10 de junio de 2022 por hechos de ejecuciones extrajudiciales cometidos durante su comandancia en el Batallón de Infantería Atanasio Girardot entre enero del 2004 y diciembre del 2005.

Según el Tribunal de Paz “los hechos por los cuales la Sala de Reconocimiento convoca a Forero Tascón están relacionados con su presunta participación en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.

Tanto el excoronel en retiro Pablo Alfonso Bonilla Vásquez y el general Juan Pablo Forero Tascón fueron reconocidos por el gobierno nacional en el 2016 con la Cruz de Boyacá, la máxima condecoración entregada para destacar su servicio a la patria.