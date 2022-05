Vigilante es asesinado por pedirle a un habitante de calle que se retirara del lugar

El pasado domingo 1 de mayo a las siete de la mañana ocurrió un homicidio en el barrio El Batán (calle 121 con carrera 45A), localidad de Suba, en Bogotá. La víctima fue Libardo López, un vigilante que llevaba trabajando allí hace ocho años.

Los testigos relatan que al parecer un habitante de calle que se encontraba durmiendo en un predio abandonado, López le pidió que no hiciera ‘reguero’ y que por favor se retirara.

En las cámaras de seguridad de la zona, se ve el momento en que el vigilante cae al piso luego de que es empujado por el sujeto y luego este, en repetidas ocasiones, lo agrede con patadas y con un arma blanca en su pecho.

Segundos después, el presunto responsable sale huyendo del lugar, mientras Libardo, con heridas de gravedad, sigue tendido.

“Mi hermano llevaba 8 años trabajando aquí, desde que llegó del pueblo. Era una persona muy querida entre la comunidad, lamentablemente ese domingo llegó a las 7 de la mañana a recibir el puesto y un individuo que estaba en esa sala de ventas le quitó la vida miserablemente”, dijo Pedro López, hermano de la víctima para CityTv.

Respecto a la identificación del señalado homicida, López narra que “él escapa. Y un domingo a las 7 de la mañana es muy solo. Mi hermano queda apuñalado y él individuo sale corriendo hacia la 127. Tenemos unos videos pero no se ve muy claro, no se ve su cara”.

A las autoridades les pidió justicia y que este caso no quede en la impunidad. Ante su llamado, vecinos del sector se solidarizaron con los familiares de la víctima, a quien la recordaban con cariño.

“Estamos preocupados porque no hemos encontrado ayuda por parte de las autoridades. Del ataque hay videos y hay personas que saben quién es este sujeto habitante de calle, pero no se ha visto respuesta por parte de ellos y necesitamos que nos ayuden. No puede quedar impune”.

Los habitantes del barrio recordarán a Libardo como una persona honesta, querida por todos y presto a ayudar.