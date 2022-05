Impactante registro: jardinero casi cae al vacío mientras cortaba una palmera con una motosierra

Un jardinero vivió un difícil momento en el que estuvo a punto de caer al vació, cuando cortaba una palmera que medía 27 metros de altura en Costa Rica.

El registro, el cual se viralizó en redes sociales, muestra al hombre que estaba sobre una escalera apoyada al árbol, mientras que estaba sujeto a un arnés.

El jardinero cortaba la palmera con una motosierra, cuando de pronto el tronco al cortarse desestabilizó todo.

El hombre, identificado como Enrique Jiménez, relató en declaraciones consignadas por Teletica cómo fue el momento.

La conductora de Canal 13 sacó risas con su proceso de teñido ¿Qué le respondió Repenning?👇https://t.co/rV5uUJqKFn — Publimetro (@PublimetroChile) May 11, 2022

“La palmera estaba muy alta, teníamos unos obstáculos abajo de un techo, no se podía meter una grúa, era la única manera, para poder cortarla y que no cayera en el techo había que cortarla a la mitad y la jalamos con el carro”, señaló.

“Todos los que andábamos sabíamos que la chuncha iba a reventar, yo sabía, pero no sabía que iba a reventar tan duro, si reventó fuerte”, expresó.

El hombre señaló además que “amarré la motosierra al lado derecho y corto al lado izquierdo, en el primer tiro yo vi que no era tanto, pero en el segundo de no ser por arnés no estaría contando el cuento”.

Por tercer año consecutivo se suspendió la procesión del Cristo de Mayo, también conocido como el “Señor de los Temblores”👇https://t.co/PinEcyosws — Publimetro (@PublimetroChile) May 11, 2022

El jardinero, quien resultó solamente con unos rasmillones en la espalda y en un dedo de una mano, señaló que no necesitó atención médica y que continuó realizando el trabajo.

“En ese momento no piensa nada uno, solo pensaba en volver a la escalera, de hecho ya en la segunda parte yo venía como montado a caballo para agarrarme de la escalera de una vez, pero si sabíamos lo que estábamos haciendo”, remató.

Revisa el registro