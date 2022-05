Jessica Biel: “Me encanta trabajar con mujeres”

Jessica Biel lidera el nuevo drama de crimen real como Candy Montgomery, una mujer de Texas que en 1980 mató a su amiga Betty Gore con un hacha. Biel sustituye a Elizabeth Moss, que en un principio iba a interpretar el papel, pero que tuvo que renunciar a él por problemas de agenda. La historia profundiza en la cuestión de por qué Candy -que tenía un marido cariñoso con un buen trabajo, una hija y un hijo, una bonita casa en los suburbios de Dallas- mataría a su amiga.

Junto a Biel, la serie estará protagonizada por Melanie Lynskey como Betty Gore, Timothy Simons como Pat Montgomery y Pablo Schreiber como Alan Gore.

P: ¿Se convirtió en productora de la serie para tener libertad con el personaje que interpreta?

- Sí. Siempre ayuda tener una mayor voz en la realización de la misma. El reparto, el desarrollo de los personajes con los guionistas, todo eso ayuda cuando tienes una voz que la gente realmente escucha. [Pero, por suerte, contamos con colaboradores increíbles como (los creadores) Robin (Veith) y Nick (Antosca) y los directores, así que no hubo necesidad de despedir a nadie como normalmente siento que tengo que hacer. Todo el mundo estaba en la misma página, todos eran tan ambiciosos como yo.

P: Háblenos de la evolución de la amistad que interpreta en la pantalla. ¿Cómo consigue meterse en la mentalidad de ocultar y manipular constantemente las situaciones, así como en la represión?

- Lo mejor del trabajo es cuando tienes la oportunidad de colaborar con alguien a quien respetas y confías y que te cae tan bien. Habría sido difícil si tuviéramos algún tipo de relación antagónica en la vida real. Sentíamos una conexión entre nosotros, una comunicación. Si no tienes esa confianza con tu compañero actor o actriz estás perdido porque no te sientes segura de ser libre en absoluto. Creo que Melan y yo estábamos leyendo el mismo material, investigando juntos el mismo tipo de camino y eso fue realmente útil y sorprendente poder hacerlo con otra mujer increíble. Me encanta trabajar con hombres, por supuesto, pero me encanta trabajar con mujeres y éste era un proyecto especial para mí.

P: ¿Qué dice la historia, desde su punto de vista, sobre la represión y la vergüenza?

- Creo que es, obviamente, mucho más sano hablar de tus sentimientos. Sacar las cosas para hablarlas en el momento y no guardárselas dentro, porque salir en algún momento es algo que me cuesta en la vida. Me costó mucho permitirme sentirme enfadada y dejar salir las emociones. Es algo con lo que siempre he luchado y esta historia explica la importancia de lidiar con tu ira y tu rabia a diario. Lucho con la necesidad de saber estar enfadada, ya que me consideran poco femenina. O no estar enfadada significa que no soy agradable y que lo agradable está por encima de todo. Lucho con eso y no quiero seguir haciéndolo.

P: ¿Por qué decidió contar esta historia?

- Quiero descubrir quién soy y tener confianza y veracidad en ello. Quiero contar esta historia por muchas razones, ya que tiene muchas capas, pero la base es que las mujeres deben tener confianza en sí mismas y no sentir que tienen que ocultar sus sentimientos de ira.

“Me costó mucho permitirme sentirme enfadada y dejar salir las emociones. Es algo con lo que siempre he luchado y esta historia explica la importancia de lidiar con tu ira y tu rabia en el día a día” — Jessica Biel, actriz estadounidense

P: ¿Ve un futuro en el que las mujeres sean más fuertes que los hombres?

- No lo sé, yo diría que iguales, supongo. Completamente capaces mental y físicamente.

P: ¿Qué opina del triángulo amoroso que vemos en la serie?

- Creo que hay que alejarse de este tipo de situaciones. Mantenerse muy lejos.

P: ¿Es usted una persona muy competitiva?

- Probablemente me gusta la competición. Me gusta que me presionen. Que alguien te inspire a trabajar más duro, a ser mejor, a ser más rápida. Cuando eres pequeño en el deporte se nos pide constantemente que nos esforcemos contra lo que creemos que es posible, así que eso es emocionante para mí. Esa emoción es excitante para mí. Me interesa, me gusta esa sensación.

P: ¿Puede utilizar esa competitividad en su actuación?

- Definitivamente. Hay momentos en los que te encuentras con un momento y piensas: ‘No puedo emocionarme más. Estoy demasiado cansada. He agotado todo. No puedo volver a llorar. Ya he terminado’. Y entonces, si alguien sigue dándote un empujón, es como si volvieras a jugar al fútbol y tuvieras que correr otros treinta minutos o marcar ese gol.

P: ¿Ha habido algún momento en su vida en el que haya dicho: ‘Esto es tan bueno que no puede ser real’?

- La verdad es que me sentí así algunos días en este programa. Pero fue muy divertido.

P: Cuando se está preparando para un papel y se hace una dieta especial, ¿hay días en los que simplemente estás superada?

- Claro que hay algunos días en los que siento que no puedo comer otra pechuga de pollo y si veo otro trozo de brócoli... Por supuesto, absolutamente te sientes así de vez en cuando, creo que el resultado es una mejor recompensa cuando puedes mantenerte concentrada. Sé que me siento mejor cuando me veo en la pantalla y me he dedicado de verdad, aunque haya sido muy duro. Está ahí para siempre y tienes una oportunidad para hacerlo.

P: ¿La vanidad gana a la tentación de comer helado?

- No, no estoy diciendo eso porque a veces sólo necesitas helado y tienes que tener un equilibrio. No creo que se pueda decir “no” a todo. Cuando estoy trabajando tengo que ser muy disciplinada. Si me tomo un helado a mitad del día, voy a tener un bajón de azúcar y estaré muy cansada y todavía me quedan otras seis horas y tendré una mala actitud al respecto. No soporto cuando estoy en el trabajo y tengo una actitud desagradable, me hace sentir molesta conmigo misma. Sé lo que funciona y sé cuándo estoy pisando el territorio gris y estoy a punto de tirarme por un precipicio mentalmente.

P: ¿Vas a mercadillos o compras en tiendas de lujo?

- Bueno, me encanta la ropa vintage, tiene tanta historia. Tienen una vida que se reproduce dentro de ellas. Te preguntas quién fue el dueño de esto o quién lo amó antes que yo. Prefiero una pieza vintage que esté bien. No soy una gran compradora. No hago muchas compras. Tal vez una o dos veces al año vaya a un par de boutiques o tiendas, especialmente si estoy en París, y eso es todo. Me gustan muchos diseñadores diferentes.

P: ¿Alguna vez la veremos en pantalla con su marido (Justin Timberlake)?

- Si fuera lo adecuado, nos plantearíamos trabajar juntos. Él es excelente en todos los géneros. Tendría que ser lo correcto. Tienes que ser delicado si trabajas con tu pareja y a veces es demasiado cercano. Creo que sería genial interpretar personajes que se enfrentan entre sí.