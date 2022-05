Duque aseguró que terminará su Gobierno cumpliendo con más del 90 % de las promesas de campaña

En el inicio del mes de mayo el presidente Iván Duque aseguró que al finalizar su Gobierno habrá cumplido más del 90 % de las promesas que hizo durante la campaña electoral, una afirmación que le ha generado varias críticas a través de redes sociales, donde los colombianos han sido enfáticos en recordarle sus fallas.

Esta frase la dijo el mandatario en su intervención en el evento de la actualización de la Ventanilla Única Empresarial, donde agregó que su intención final es que su administración termine las obras que están en marcha y materializar con hechos las iniciativas.

“Cuando salgamos y tenga nuevamente la condición de ciudadano le podemos decir a los colombianos que hemos cumplido más del 90 % de lo que propusimos en campaña eso es hablar con hechos”, manifestó.

Y en días anteriores resaltó que está trabajando fuertemente para cumplir con esa meta, no a manera de despedida sino por compromiso con el país. “Les he pedido a los ministros que ojalá en estos tres meses que nos quedan, como he dicho estamos trabajando tres turnos diarios, porque yo todavía no estoy en modo despedida, por el contrario estoy todos los días encima de las obras y que las cosas se estén ejecutando”, indicó.

Según Duque, después de terminar su Gobierno se dedicará a crear una fundación. “Yo estoy pensando en la creación de una fundación más adelante, para la formación de líderes en Colombia, pero en la Colombia profunda, no un liderazgo de élites, sino llevar por ejemplo expresidentes o empresarios destacados y líderes internacionales en temas ambientales y culturales”.