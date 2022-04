Cómo descargar la factura del impuesto de vehículos en Bogotá

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá informó que la facturación del impuesto de vehículos en la ciudad está disponible, a partir de la fecha, a través del botón ‘Descarga Ya’ o en la Oficina Virtual, en la página web de esta entidad.

Actualmente, Bogotá tiene alrededor de 2,5 millones de vehículos en circulación, de los cuales 251.000, por ley, están excluidos. Estos son bicicletas, motonetas, motocicletas con motor hasta 125 c.c., tractores para trabajo agrícola, etc. Para los más de 2,2 millones de vehículos es obligatorio pagar este impuesto.

La Secretaría recordó que no es necesario registrarse en el portal para descargar la factura. Los aportantes tendrán hasta el 15 de julio para obtener el descuento del 10% por pronto pago y hasta el 12 de agosto, sin descuento.

La entidad también recordó que al finalizar esta semana, estarán disponibles las facturas de 94.000 copropietarios que aún no están dispuestas en el sistema.

“Es importante indicar que no fueron generadas las facturas de los vehículos que ya pagaron; de los que no se halló coincidencia entre las tablas del Ministerio de Transporte y la información del contribuyente, pues, sin determinar la línea, el cilindraje y el modelo, no es posible avaluar el vehículo ni establecer el impuesto a cargo; y de algunos responsables del gravamen que presentan datos inconsistentes. Todos estos deberán hacer la declaración a través de la Oficina Virtual”, agregó la Secretaría.

Motos de menos de 125 c.c. y vehículos oficiales

Para el caso de las motos de menos de 125 c.c. y de los vehículos oficiales, que solo pagan semaforización, tendrán acceso al recibo en las próximas dos semanas, a través del botón ‘Descarga Ya’ y en la Oficina Virtual.

Es importante reiterar que quienes ya pagaron el impuesto no encontrarán su factura en ‘Descarga Ya’, y que, en el caso de los locatarios o vehículos en leasing, deberán utilizar el NIT del banco para obtenerla.

¿En dónde se puede pagar el impuesto de vehículos?

Los contribuyentes pueden pagar el impuesto, de forma presencial, con la factura impresa en láser, en los bancos autorizados (Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco de Occidente, clientes corporativos Banco Citibank, BBVA Colombia, Banco GNB Sudameris, Banco Davivienda y Banco AV Villas); también pueden hacerlo a través del botón de PSE, en la Oficina Virtual; o, a partir del miércoles próximo, 4 de mayo, con el número de referencia, por los canales electrónicos de los bancos autorizados (Banco de Occidente, Banco GNB Sudameris, Banco BBVA, Banco Popular, Banco Davivienda, Banco AV Villas) y los corresponsales bancarios.

A la fecha se han recaudado más de 140.000 millones de pesos, que corresponden al 15% de cumplimiento de la meta fijada para el 2022.