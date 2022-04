Canceló matrimonio porque su perro casi muere borracho en despedida de soltera de su novia

A través de Reddit se dio a conocer un curioso caso que lo recogió Mirror y que ha causado la curiosidad de muchos, ya que un joven canceló su matrimonio, luego de que su perro casi muriera en la despedida de soltera de su novia.

“Mi prometida y yo hemos estado juntos durante cuatro años, comprometidos durante seis meses”, y él hace 7 años tiene una mascota: “que es el mejor perro que existe”.

El ahora exnovio, relató que le dijo a su futura esposa que dejara el perro en su dormitorio, cuando empezara la fiesta, mientras él se fue a la casa de sus padres.

La exMiss Universo protagonizó un divertido momento con su hijo en medio de un live en Instagram👇https://t.co/S0bfEiIec0 — Publimetro (@PublimetroChile) April 27, 2022

Sin embargo, la mujer lo olvidó y terminó dejando comestibles con alcohol y chocolate al alcance de la mascota.

“Le dije que le dijera a sus invitados que la boda se cancelaba y que yo le diría a la mía. Ella se sorprendió, pero tomó sus cosas y se fue”, agregó.

Esto luego de que el veterinario reconociera que el perro había ingerido “grandes cantidades de alcohol y comestibles de chocolate”.

“Publicar aquí me llevó a concluir que esto no se trata del perro en absoluto. Ella es negligente e irresponsable y no quiero quedarme y posiblemente ver a nuestro hijo morir en un accidente automovilístico algún día porque estaba enviando mensajes de texto o porque olvidó ponerse el cinturón de seguridad”, explicó ante las críticas a su decisión.