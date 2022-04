Amiga de la infancia de Debanhi Escobar le dedica un mensaje en redes sociales para decirle adiós

La muerte de Debanhi Escobar ha conmocionado a México porque ha evidenciado las violencias y clima de inseguridad a los que las mujeres estamos expuestas cuando salimos a la calle. Sin importar el motivo, sea una fiesta, trabajar o salir a caminar, no podemos hacerlo seguras.

Debanhi Escobar perdió la vida a los 18 años, era estudiante de Derecho y sin duda tenía una vida por delante, sueños y metas que cumplir. Desde su desaparición las dos jóvenes que la dejaron con el ‘contacto de confianza’ han sido señaladas, pero hay otras historias de gente cercana a la joven que conmueven a las redes sociales.

Según reseña Infobae, hace algunos días una usuaria de redes sociales, que era amiga de la joven desde hace años y que no estuvo el día de su desaparición, compartió un mensaje en redes sociales en el que se despidió de su amiga.

La publicación señala que la joven amiga de Debanhi está con el corazón destrizado, que fueron amigas por más de 10 años por lo que su pérdida será irremplazable. En el mismo post compartió imágenes de ellas desde niñas hasta ahora.

“Tengo el corazón roto, la vida es muy injusta, me arrebataron a mi mejor amiga, simplemente puedo decir que me enseñaste el verdadero significado de la amistad, siempre te voy a recordar con tu inmensa alegría que transmitías, Dios me permitió ser tu amiga por más de diez años, teníamos tantos planes juntas, pero ahora solo me quedo con todos los bellos momentos que logré pasar junto a ti, no encuentro las palabras necesarias para transmitir todo lo que siento en estos momentos. Debanhi te amo y te amaré toda mi vida, hoy descansas en el cielo y te conviertes en un angelito que siempre estará conmigo, vuela alto mi niña, en algún momento nos encontramos otra vez en el reino de los cielos” (sic), se lee en el mensaje.