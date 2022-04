Marbelle intentó sacar provecho de polémica con Piedad Córdoba con información falsa

Luego del escándalo que se desató en el país por la solicitud que Gustavo Petro le hizo a Piedad Córdoba, la cantante Marbelle intentó sacar provecho de esta situación para ‘darle palo’ al candidato de izquierda y su campaña, tal como lo ha hecho con la candidata vicepresidencial Francia Márquez, a quien le ha lanzado incontables insultos racistas.

Pero esta vez aprovechó un mensaje que vio en Twitter y que aparentemente había escrito la candidata Íngrid Betancourt, sin darse cuenta que se trataba de una cuenta ‘fake’.

El mensaje decía: “Teodora, siempre he esperado este momento en que pagues por tus delitos. Menos mal entre cielo y tierra no hay nada oculto y la verdad salió a la luz. No se negocia el dolor ajeno por votos”.

Este trino lo retuiteó la cantante en medio de todo el revuelo por las posibles reuniones de Córdoba con presos en varias cárceles. Sin embargo, de inmediato sus seguidores se percataron del error de Marbelle y le advirtieron.

Pero ella salió al paso y respondió que igual le gustaba lo que se decía. “Obvio que es falsa, pero el tuit es espectacular. Se ve lindo”, escribió la llamada reina de la tecnocarrilera.

De hecho, prefirió conservar el retuit en su timeline en vez de eliminarlo.

ay como raro Marbelle no sabiendo diferenciar entre una cuenta oficial y uno pago por el Uribismo, no puedes dejar de humillarte un día.😂? — Oscar.vvr (@OscardanisOscar) April 21, 2022