¿Es negativo o positivo el fallo de La Haya para Colombia?

Muchas voces a favor y en contra se han conocido en las últimas horas tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda de Nicaragua contra Colombia. Sin embargo, la decisión que se tomó en La Haya incluye decenas de páginas que indican varios puntos a favor y en contra de cada país. ¿Qué cambiará para Colombia? Le explicamos.

Carlos Gustavo Arrieta, agente colombiano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, expuso varios puntos de vista sobre el fallo de La Haya. Aseguró que “Colombia está muy satisfecha con la decisión de la Corte”.

Estos son algunos de los puntos del fallo de La Haya:

“En primer lugar, la Corte no dijo que Colombia haya incumplido el fallo del 2012, y esto es crucial. Por consiguiente, ese planteamiento que era tan crítico para Colombia lo reconoció la Corte, y eso me parece un gran éxito de parte del país”, indicó Arrieta.

Como segundo punto, el agente explicó que “la Corte reconoció el principio de libertad de navegación y el derecho que tiene Colombia a través de la Armada Nacional de hacer presencia en aguas alrededor del archipiélago de San Andrés y Providencia y en el Caribe occidental en general, así como es el derecho que tiene para realizar operaciones relacionadas con la lucha contra el tráfico de estupefacientes y el crimen organizado en general”.

Por eso, indicó: ”Este también es un gran éxito en la estrategia de defensa de Colombia”.

En la tercera medida del fallo, la Corte reconoce que las islas y cayos colombianos en el Caribe “tienen derecho a una zona contigua de 12 millas más allá de las 12 millas del mar territorial”. ”Nicaragua pretendía quitarnos ese derecho, pero la Corte lo mantuvo”, agregó.

Sobre este punto, el tribunal solicitó hacer ajustes al decreto en cuanto a la extensión en algunas partes y sobre algunas atribuciones de Colombia. “Pero en esencia, mantuvo el concepto de integralidad”.

En el cuarto punto el agente manifestó que este fallo reconoce los derechos de la comunidad raizal, que tiene unos derechos de pesca y de tránsito en las aguas alrededor del archipiélago de San Andrés.

”La Corte no aceptó la peculiar pretensión de Nicaragua de mantener su jurisdicción para continuar conociendo el estado del proceso y además, y esto es crítico, tampoco aceptó la solicitud de ese país de decretar compensaciones a favor de Nicaragua”, indicó.

Pese a todo lo anterior, el agente reconoce un llamado de atención de la Corte al indicar que Colombia incumplió el derecho internacional en “algunas pocas operaciones por parte de embarcaciones de la Armada Nacional”.

Sin embargo, ”más allá de un llamado de atención, la Corte no estableció ninguna consecuencia para estas situaciones”, concluyó.

Opiniones en contra de la interpretación del Gobierno

Uno de los que se mostró en contra de las explicaciones de Arrieta y del Gobierno fue el senador Rodrigo Lara. Según el excongresista, están mintiendo en varios puntos y así lo explicó a través de un hilo en Twitter:

“Estás declaraciones de Arrieta, agente de Colombia, ofenden la inteligencia de los colombianos: El fallo no es una victoria, como lo están señalando. El gobierno engaña a los colombianos mostrando una derrota como una victoria”.

“1. Celebra como victoria el no incumplimiento de Colombia del fallo de 2012. Esto significa que los últimos gobiernos aceptan amputación de 75 mil kms2 de nuestro mar y dislocación del archipiélago SAI. Aquí dicen defender la soberanía, en la corte aceptan el zarpazo territorial”.

“2. Presenta como victoria un derecho y una costumbre internacional: nuestra libertad de navegación en la zona económica exclusiva que nos arrebató Nicaragua. Una nave, privada o militar, tiene derecho a cruzar mares. Interdicción del narcotráfico en mar abierto existe en tratados”.

“El principio de libre navegación (Mare Liberum) es reconocido por todas las naciones. Incluso, a pesar de su pretensión de establecer autorizaciones, China no obstaculiza el libre tránsito de buques comerciales y de guerra por su Zona Económica Exclusiva. Entonces, ¿cuál victoria?”

“3. Presentan como victoria que la Armada luche contra el narcotráfico en la ZEE que nos arrebató Nicaragua. Por Dios. En el caribe, o en el cuerno de África, armadas de muchos países hacen Interdicción de cualquier delito. Es la ley del mar desde tiempos de Barbaroja”.

“4. Para el gobierno es victoria que las lanchitas pesqueras de los raizales, puedan seguir pescando langostas pej en la reserva Seaflower, ubicada en las aguas que no arrebata el fallo de 2012. Ok buen punto. Sin embargo, lo que el Gobierno no le cuenta al país, es que Colombia ya no podrá impedir por ejemplo la explotación petrolera que realice Nicaragua en esa zona o, por ejemplo, el posible otorgamiento de licencias pesqueras a las depredadoras flotas chinas de pesca industrial”.

En cambio, Walter Arevalo Ramirez, profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario concluyó en su análisis que “la decisión indica a los dos Estados que ajusten sus normas al régimen establecido en 2012 y declara puntos positivos para Colombia”.