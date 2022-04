Bill Hader: “Nunca me llevé a Barry a casa”

Desesperado por dejar atrás su violento pasado en favor de una nueva pasión, Barry, interpretado por Hader, intenta desenredarse del mundo de los asesinatos a sueldo y sumergirse por completo en la actuación. Pero el “proceso de salida” se complica.

Metro tuvo la oportunidad de hablar con el actor semanas antes de que se despidiera de la serie.

P: La segunda temporada realmente abarcó más acción y violencia del trabajo de sicario de Barry, especialmente con el episodio de Daniel Bernhardt. ¿Podrá usted impulsar más eso y continuarlo en la tercera temporada?

- Sí, sí. Pero creo que la tercera temporada, más que nada, también muestra las ramificaciones de esto... Bueno, supongo que las temporadas anteriores también muestran las ramificaciones de estas. Incluso ocurren más cosas malas.

P: ¿Ese episodio de Daniel Bernhardt marcó un listón que quieres alcanzar o superar?

- No. Quiero decir, cada episodio es algo propio, y siempre intentas algo diferente. Intentamos algo diferente en ese episodio, pero la serie siempre funciona cuando se trata de los personajes y las emociones. Estamos aprendiendo esto en la escritura y la edición, y todo. Cada vez que intentas hacer algo que está dirigido por un chiste o por una idea loca, no funciona tan bien. Pero siempre lo hace cuando la historia funciona y la gente funciona. Así que, aunque ese episodio es un poco raro, sigue siendo esencialmente sobre la relación de Barry y Fuchs. Y creo que esa es una de las razones por las que realmente funciona.

P: ¿Cómo afronta Barry a nivel consciente lo que hacía para ganarse la vida? ¿Y cuánto crees que queda por explorar de eso?

- Quiero decir que le queda mucho por explorar porque todavía está intentando encontrar cosas. Es una pregunta difícil de responder sin estropear las cosas. Estoy tratando de darle un poco de vueltas. Pero sí, quiero decir, hay muchas cosas que está intentando. Su única forma de tratar de entrar en contacto consigo mismo termina por herir a mucha gente. Y creo que esta temporada, está aprendiendo. Pero hay mucho más que descubrir.

“Siempre intento descubrir los problemas del personaje cuando escribo. Yo no soy él”. — Bill Hader, comediante y actor estadounidense.

P: ¿Ha cambiado algo en la trama por el tiempo transcurrido en la serie?

- No. No esperábamos esto. Estábamos a unas dos semanas de rodar en marzo de 2020. Habíamos tenido nuestra primera lectura de mesa, y estábamos listos para empezar, y entonces... sí, cerramos. Debido a lo horrible que fue la pandemia, decidimos escribir la cuarta temporada y, mientras lo hacíamos, volvimos a reescribir bastante la tercera temporada.

P: La idea de que Barry tenga una segunda oportunidad ha estado presente desde la primera temporada...

- Bueno, esta temporada se trata de eso.

P: ¿Te has convertido en Barry?

- No. Estoy escribiendo y dirigiendo cosas en la serie, así que ese es el mundo que estoy dejando en la ficción. Pero, quiero decir, no es que me haya llevado a Barry a casa.

P: ¿Cómo creaste este personaje?

- Esencialmente soy yo interpretando a alguien con quien crecí en Tulsa, Oklahoma. Y entonces empezamos a ver estas interesantes correlaciones del conflicto dentro de un sicario que quiere estar en las sombras, pero un actor que quiere estar en el centro de atención. Un asesino a sueldo quiere ser anónimo, pero los actores quieren ser conocidos. Un asesino a sueldo quiere reprimir sus emociones, mientras que un actor quiere controlar constantemente sus emociones y todas estas cosas. Así que esa fue la divertida semilla de la idea.

P: Como comediante, ¿sufre de neurosis?

- Todos volvemos a caer en nuestra neurosis, creo que es parte de la vida. A medida que te haces mayor, empiezas a preocuparte un poco más por ello. Yo tiendo a exagerar. Pero siempre trato de entender los problemas del personaje cuando escribo. Yo no soy él.

24 de abril

es la fecha en la que se estrenará la tercera temporada de “Barry” en HBO Max.