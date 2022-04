Dos niños son víctimas de una nueva masacre en Arauca

Otro caso de violencia se registró en Arauca este domingo, cuando cuatro personas murieron en una masacre en Tame, dos de ellas menores de edad. Según las autoridades, en el hecho resultaron gravemente heridas otras dos personas, que son atendidas en centros asistenciales.

Este hecho se registró a dos kilómetros del caserío Santo Domingo, en el municipio de Tame, Arauca. En ese lugar se movilizaba un vehículo con nueve personas en su interior y al pasar por la vereda Las Nubes el carro fue atacado a balas por personas que aún no han logrado identificar.

Tras los disparos, dos adultos perdieron la vida, pero lo que más ha impactado a la población es que las otras dos víctimas son niños.

El personero de Tame, Juan Carlos Villate, explicó en Blu Radio lo que sucedió en el lugar durante la noche de este domingo, finalizando la Semana Santa.

“Hace un momento llegaron los familiares a Tame, me dicen que los atacaron dentro del vehículo, que fue a mano armada. Tenemos cuatro personas asesinadas, dos adultos, dos niños. También hay dos heridos. Me dicen que es muerte violenta, todavía no hemos detallado qué tipo, pero una de las personas está heridas grave en Saravena. La otra aquí en Tame”, dijo Villate.

El personero cree que los responsables sean disidentes de las Farc, quienes delinquen en la zona.

Este hecho se registró horas después de presentarse la masacre número 32 de este 2002, que se presentó en Cauca. Ahí, cuatro jóvenes habrían sido víctimas un homicidio en este municipio, en donde sus cadáveres fueron hallados en la vía del corregimiento La Bermeja de esta localidad del país.