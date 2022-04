“El semáforo estaba en verde”: conductor del MÍO involucrado en accidente de Freddy Rincón

“El semáforo estaba en verde”: dijo el conductor del MÍO involucrado en accidente de Freddy Rincón. Jorge Eduardo Muñoz, chofer que colisionó contra la camioneta en la que se movilizaba el exfutbolista fue entrevistado por la emisora Tropicana, el pasado 12 de abril, un día antes del anuncio de la muerte del futbolista. Habló sobre el accidente y su recuperación.

Muñoz, de 28 años y quien lleva trabajando siete meses como operador de bus en el Transporte Masivo, se encontraba iniciando su turno en la madrugada del lunes 11 de abril, cuando el inesperado choque lo tomó por sorpresa.

“Iba a iniciar ruta en la A75, en La Sirena”, afirmó.

Actualmente, Muñoz está internado en la Clínica ValleSalud a la espera de poder ser operado de su pierna.

“Toca esperar a que me desinflame para poder hacer la cirugía”, dijo Muñoz, quien aseguró sentirse un poco adolorido aún.

El operador expresó que la velocidad a la que iba al momento del accidente era normal para el carril exclusivo del MÍO. “Sí, el semáforo estaba en verde, de hecho, yo había arrancado cuando el otro estaba en rojo, el anterior. Eso es quinta con 27”, dijo.

Además explicó los detalles que generaron las múltiples fracturas que sufrió. “Fue con la presión del vehículo, en el impacto dentro del vehículo allí fue donde se presenta la lesión”.

Para el conductor se truncaron sus sueños de ser policía. “Sí, pero pues obviamente ya es una fractura, y ya eso son secuelas que allá los exámenes médicos son muy rigurosos y muchas veces o en algún momento ya no va a quedar igual”.

Jorge Muñoz asegura que cuenta con el acompañamiento de su esposa y su hija menor en este difícil momento por el que atraviesa por la lesión.

Además, contó que no se enteró que en el otro vehículo iba Freddy Rincón sino hasta cuando estuvo en la clínica. “Al momento del accidente no sabía, yo me vine a dar cuenta de eso fue después. Ya en la clínica, cuando estaban comentando que el accidente había sido con el señor Freddy”.

En resumen Muñoz tiene fractura de tibia y rodilla y contó que tiene la pierna inmovilizada desde la cadera hacia abajo y está en espera de ser operado.

