Movistar Arena se pronuncia por hombre que ingresó arma de fuego a un evento

Los hechos fueron denunciados al medio local de Antioquia, Nación Paisa, quienes conocieron un video en el que un hombre dice haber ingresado un arma de fuego durante el evento “God Level Colombia. Campeonato mundial de freestyle” el pasado 8 de abril, sin haber sido requisado por el esquema de seguridad del lugar.

“Ahí está la pistola como prueba de la mala seguridad del Movistar Arena. Terrible la seguridad”, dijo el hombre. Esta persona también indicó que al parecer, él portaba lo que sería un arma de fuego “por situaciones de seguridad personal y políticas. Y viene (uno) a acompañar a sus hijos en un evento dónde hay menores”. Esta persona también le contó al medio local que buscó al jefe de seguridad del Movistar Arena para dejar allí el arma.

PUBLIMETRO COLOMBIA habló con el gerente general del Movistar Arena, Luis Guillermo Quintero, para conocer probablemente que pudo fallar en temas de seguridad y que medidas tomarán para que estos casos no vuelvan a ocurrir en uno de los escenarios más grandes de la capital, que ha recibido en los últimos meses y luego de una reactivación económica por el covid-19, miles de asistentes en los conciertos de artistas del país y de talla internacional.

Publimetro: ¿Ustedes cómo se enteraron de este caso?

Luis Quintero: la semana pasada en un evento, el viernes específicamente, ingresó a las instalaciones un mayor retirado de la Policía con arma de fuego violando todas las normas explícitas que prohiben el ingreso de armas a eventos públicos. Nosotros nos tomamos la seguridad muy enserio razón por la cuál estamos revisando el tema de porque ingresó con el arma. Durante el evento nosotros tuvimos el arma en custodia y después el mayor de esta institución la retiró y se fue del recinto. Claramente violó todas las normas que prohiben el ingreso de armas a eventos públicos.

P: ¿Qué falló en la seguridad para que esta persona presuntamente ingresara el arma?

L: El problema aquí recae en la persona del porque ingresa un arma a un evento público. Es la misma persona la que tiene que tomar medidas de no ingresar armas a estos espectáculos. Ahora, nosotros nos tomamos la seguridad en serio y estamos reforzando todos los protocolos y requisitos que se necesiten. Y esto no es materia de investigación simplemente es no ingresar armas.

P: ¿Ustedes cómo van reforzar la seguridad para que estos casos no se repitan?

L: Lo que nosotros siempre hacemos requisas, con una mayor rigurosidad. Estamos reforzando el tema de cámaras y demás.

P: ¿Pueden asegurar que los próximos asistentes se sientan seguros cuándo vayan al Movistar Arena?

L: Siempre aseguramos que los asistentes estén seguros al ingresar al lugar, nosotros nunca hemos asegurado lo contrario. El Movistar Arena se ha caracterizado por ser un sitio seguro, de espectáculos, dónde la gente puede venir a disfrutar de los shows de la mejor forma. Ahora la irresponsabilidad de entrar un arma a un sitio público ya cada uno tiene que revisarlo. Obviamente nosotros tenemos que garantizar la seguridad conjuntamente con los promotores de los eventos.