¿Qué hacer si no puedes llevarte a tu mascota de viaje?

La Semana Santa representa para muchos colombianos poder descansar y salir de viaje a distintos puntos turísticos del país o a nivel internacional. Por eso, desde este sábado cientos de viajeros se desplazan desde varios puntos en Bogotá, y según datos de la Secretaría de Movilidad, este sábado ya han salido 190.484 viajeros.

Sin embargo, también es una semana en que muchas personas dejan abandonadas a sus mascotas, sin haber planeado con anterioridad el cuidado de las mismas.

Según la Ley 1774 de 2016, artículo 1º: los animales como seres sintientes no son objetos, por lo que deben recibir especial protección contra el sufrimiento y el dolor, particularmente cuando este es causado directa o indirectamente por los seres humanos.

En su artículo tres establece también que el trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento y la erradicación del cautiverio y el abandono.

Aunque no haya una cifra oficial sobre el abandono de animales en Colombia, el Departamento Nacional de Planeación, estima que en las calles de Bogotá, Cartagena, Medellín y Cali pueden estar deambulando cerca de dos millones de perros y gatos.

Particularmente en la capital las autoridades distritales reportaron en 2021, que hay aproximadamente 100.000 animales habitantes de calle.

Ante este preocupante panorama, el Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), lidera la campaña “si viajas, no los abandones”. Donde no solo entrega recomendaciones a las personas para tener en cuenta previo al viaje, durante el trayecto y al llegar al destino, si no además de seguir incentivando a adoptar a uno de los más de 100 mil animales que ocupan las calles de la capital, o las casas de fundaciones de rescate.

Entonces, ¿cómo cuido a mi mascota antes del viaje?

Llévalo al médico veterinario y sigue sus instrucciones.

Revisa con anticipación las condiciones de transporte de las diferentes empresas operadoras terrestres y aéreas.

Infórmate sobre las condiciones y restricciones en hoteles, aviones y otros lugares.

Bríndale alimento mínimo tres (3) horas antes, esto con el fin de prevenir que tu animal vomite durante el viaje.

Antes de abordar el medio de transporte ejercita a tu animal de compañía para que pueda estar tranquilo durante el recorrido.

Antes de abordar el medio de transporte permite que tu animal haga sus necesidades fisiológicas .

. Verifica que el guacal o trasportín le permita moverse y acostarse tranquilamente

¿Y durante el viaje?

Prepara la excursión con antelación y calcula cuánto va a durar para así programar paradas y permitir que el animal se pueda estirar, mover, hidratarse y también hacer sus necesidades fisiológicas. Según el IDPYBA, esto es indispensable porque “el estar en un espacio tan cerrado, que no es normal para ellos, va generar ansiedad y estrés”.

Si el viaje es en bus, lo más recomendable es que tu animal de compañía vaya en un guacal donde pueda ir cómodo y no moleste a los demás pasajeros. No ubiques el guacal dentro de la bodega de un bus, allí podría morir.

lo más recomendable es que tu animal de compañía vaya en un guacal donde pueda ir cómodo y no moleste a los demás pasajeros. Ahora, si el viaje es un vehículo particular , no hay problema si decides llevarlo en el asiento de atrás. Hoy en día, venden unas correas adicionales que se aseguran al cinturón de seguridad del vehículo y esto garantiza que el animal se pueda sentar tranquilo y se pueda asomar a la ventana.

, no hay problema si decides llevarlo en el asiento de atrás. Hoy en día, venden unas correas adicionales que se aseguran al cinturón de seguridad del vehículo y esto garantiza que el animal se pueda sentar Procura llevarlo siempre con correa y bozal en caso de ser necesario. La Ley 1801 de 2016 establece que los ejemplares caninos deben ir sujetos por una correa y provistos de bozal cuando se trate de perros potencialmente peligrosos.

Cuándo llegue a mi destino, ¿qué debo hacer?

Tan pronto llegues al lugar saca a tu animal de compañía del guacal para que se estire y se hidrate.

Recuerda que siempre debes portar:

Carné de vacunación.

Correa, traílla y bozal en caso de ser necesario.

Tu animal de compañía siempre debe portar su placa de identificación con datos de contacto reales.

Recuerda que tu animal de compañía no es equipaje, es familia.

Y si no lo puedo llevar de viaje, ¿qué hago?

El Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) recomienda que si vas a dejar a tu mascota en casa, busca alguien de tu confianza para que lo cuide mientras estas ausente. Y si lo vas a dejar en una guardería, verifica que cumpla con todos los protocolos para garantizar su bienestar.