Motociclistas se toman la capital en rechazo por restricción a parrillero en moto

Tras el anuncio de la alcaldesa Claudia López, de implementar a partir del 11 de abril la restricción de parrillero en moto, de jueves a sábado de 7:00 p.m. a 4:00 a.m, el gremio de motociclistas anunciaron protestas para este lunes 4 de abril.

“A las 12:00 del mediodía va a ser el punto de concentración en inmediaciones de la biblioteca Virgilio Barco. Las otras concentraciones no sabemos quién las armó, no sabemos si quieren desvirtuar la marcha, pero si están, bienvenidas. Es una marcha pacífica, lo único que esperamos es ir a la Alcaldía y que esta vez no nos cierren el paso, que salga la alcaldesa y que por primera vez nos reciba, no que nos tire la puerta en la cara”, señaló Miguel Forero, integrante de Motocultura para Blu Radio.

Forero también aseguró que tienen propuestas y soluciones para la alcaldesa. Además, dicen que con las 593.000 motos en Bogotá, pueden ayudar a la Policía y a la red de investigación para reportar a quienes están robando, “nosotros no tenemos que pagar la ineptitud de la alcaldesa con el tema de seguridad”.

La medida estipula que los motociclistas deberán tener permanentemente visible el número de placa en el casco e indumentaria para que sea notable a la ciudadanía, autoridades y cámaras de vigilancia. En caso de infringir la norma, las autoridades impondrán un comparendo de $447.000, además la inmovilización del vehículo.

Secretaría de Movilidad anuncia los puntos y avance de las movilizaciones

Desde las 9:00am, la entidad en Bogotá informó que los puntos de concentración son: Biblioteca Virgilio Barco, Av. Cra 68, Autonorte con calle 100, Av. Boyacá con calle 80 y Av. Cali con calle 45.

12:41pm

Según Tránsito de Bogotá, aumenta a esta hora el número de motociclistas en la calle 63 con carrera 60. Se genera afectación total de la calzada. Para los vehículos que transitan por la calle 63 entre las carreras 50 y 60, se sugiere tomar vías alternas como la calle 53 o calle 72.

11:35 am

Según Tránsito de Bogotá se presenta manifestación en la calle 63 con carrera 60. Grupo de motociclistas realizan bloqueo de un carril de la calzada. Autoridades hacen presencia en el punto.

2:40 pm

Los motociclistas, cientos de ellos, se dirigen, escoltados por agentes de Policía motorizados y un acordonamiento trasero de Policías y agentes del ESMAD por la Carrera Séptima en el costado con dirección al sur.