Quintana Roo, ‘paraíso’ de las desapariciones; se reportan 2 mil 400 en los últimos años

Algunas desapariciones en Quintana Roo están relacionadas a la trata de personas, ajuste de cuentas y narcomenudeo, reconocieron autoridades estatales.

De acuerdo al Colectivo Verdad, Memoria y Justicia de Quintana Roo, de 2018 a la fecha se tiene el registro de dos mil 400 desapariciones en la entidad; no obstante, las cifras oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda, sólo hablan de 388 personas que permanecen como desaparecidas de 2018 a la fecha.

Varias de estas desapariciones están ligadas al crimen, pues Quintana Roo es un paraíso para el turismo, comentó para Noticieros Televisa el secretario de Seguridad Pública, Lucio Hernández.

Ebersain de la Cruz se dedicaba a la albañilería y llegó a Quintana Roo en 2018 junto con su esposa y tres hijos; su esposa dice que, antes de su desaparición, su marido renunció a algunos proyectos porque se negó a vender y a consumir estupefacientes.

“Vino y me dijo chaparra ahí no vuelvo a ir porque ahí te hacen vender droga y yo no estoy dispuesto a mancharme de esa forma; hay gente que llega a cobrar derecho de piso y que los amenazan”.

— Juana María González, esposa de desaparecido en Quintana Roo