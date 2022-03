‘Señorita María’ denuncia haber sido estafada y maltratada por su pareja

La protagonista del documental ‘Señorita María: la falda de la montaña’, se encuentra viviendo una historia lamentable, en lo que ella cuenta, por un defraudación de quien era su pareja, Richard Varela.

Para quienes no la conocen, María Luisa Fuentes tiene 45 años y mientras rodaban su historia en 2017, vivía en una zona rural del municipio de Boavita, Boyacá, en una casa humilde, pero en un pequeño lote dónde le proporcionaba lo necesario para subsistir.

Su vida no es igual a las demás, pues es una mujer trans y campesina, que estaba rodeada de un pueblo católico y conservador. Por lo que gran parte de su vida fue relegada, rechazada y viviendo en soledad.

Cinco años después de haber estrenado este largometraje, habló con las cámaras del programa de entretenimiento La Red, para contar como su vida en estos últimos meses, ha sido toda una historia de terror a causa de su ex-pareja, Richard Varela.

“Que me devuelva mi escritura. Ese tipo me engañó. Me dijo: ‘haga el favor y firma aquí’. Yo le firmé. Ya después me dijo que fuéramos a la Notaría. Me dijo: ‘hágame la escritura a mí para comprarle su apartamento”.

María Luisa denuncia que cuando estaban viviendo juntos en Bogotá y después de que este traspaso de propiedad se oficializará, Varela cambió drásticamente con ella: “Yo le cocinaba. Le lavaba. Empezó a tratarme mal. Me decía ‘Báñese, cochina, porquería’”. Ante estos signos de violencia, ella decidió irse de la casa, pasando por albergues y otras viviendas.

Actualmente su hogar es un cuarto al sur de Bogotá, que gracias a donaciones puede costearlo. Sin embargo, cuenta que para comer le ha tocado salir a la calle “a buscar de la basura para sostenerme. Y las personas que me conocen me dan al menos un almuercito y me dicen ‘Señorita María, ¿por qué tan triste?’.

Es ante este panorama precario que María Luisa Fuentes le ha pedido insistentemente a su ex-pareja que le devuelva su lote: “recientemente fui dónde estaba y le dije ‘¿usted porque me hace esto a mi?’. Me dice que va a llamar a la policía, pero llegó fue su actual pareja y entre ambos me tumbaron al suelo y me sacaron a la calle como un perro”.

Richard Varela le dijo a La Red que la propiedad (cedida en calidad de donación) ya estaba de nuevo a nombre de Fuentes y que tenía todos los documentos para comprobarlo. Sin embargo, al consultarlo en el Certificado de Tradición y Libertad aún aparece a nombre de Varela y se encuentra hipotecado.

Finalmente, el programa contó que intentó hablar con Richard para conocer su versión, pero el día de la entrevista no llegó, ni respondió más a los mensajes del periodista.