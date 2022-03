Mujer muere tras caer de un tercer piso en un centro comercial

Según un reporte de la Secretaría de Salud de Bogotá, a las 10:00am del viernes 25 de marzo, una mujer de 26 años que cayó desde el tercer piso del centro comercial Gran Estación, fue atendida médicamente sin éxito alguno.

La joven tenía trauma craneoencefálico severo y fractura abierta en su miembro inferior. Ante la gravedad de sus heridas, falleció en el mismo lugar.

Medicina legal adelanta las respectivas investigaciones del cuerpo para determinar si se trataría de un accidente o un suicidio en este lugar ubicado en el barrio salitre, entre las localidades de Fontibón y Teusaquillo.

En 2021, según la Secretaría Distrital de Salud, se registraron 283 casos de muerte por suicidio, los cuales se concentran en las localidades de Engativá con el 12,0%, Bosa (11,0%) y Kennedy (11,0%).

Las víctimas fueron 1.903 hombres y 447 mujeres, entre los cuales había 255 menores. Esta causa de fallecimiento afectó a 335 personas entre los 20 y 24 años, rango de edad dónde más se presentaron los casos de suicidio durante el año pasado.

Líneas de apoyo psicológico

Calma para atención al género masculino: 018000-423614

018000-423614 Porque quiero estar bien: 333-0333588 o https://porquequieroestarbien.com/

333-0333588 o https://porquequieroestarbien.com/ El poder de ser escuchado: 106

106 Línea psicoactiva “Activa tu mente, transforma tu vida”: 018000-112439

¿Qué hacer si siente que no hay salida a sus problemas? ¿Cómo evitar un intento de suicidio?

Desde PUBLIMETRO le compartimos varias herramientas que pueden ayudarle para afrontar ese momento.

En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla. Sin embargo, no olvide que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

Si siente ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutó, alteraciones del sueño o del apetito, es necesario que consultarlo con su médico o con un/a psicólogo/a, para afrontar esta situación transitoria que sí se puede superar por más difícil que parezca.

Hablar sobre lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución: exteriorizar lo que sentimos nos hace sentir mejor.

¿Cómo evitar un intento de suicidio?

Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda, algunas se encuentran en nuestro círculo cercano, pero otras están disponibles a cualquier ciudadano/a.

Entre el primer grupo podemos encontrar apoyo en los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza. En el segundo incluimos a las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), centros de escucha, zonas de orientación escolar y universitaria, y a los líderes espirituales, entre otras alternativas.

Signos de alarma de conducta suicida

Esté atento si observa alguno de los siguientes comportamientos en una persona: