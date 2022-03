Homenajes al baterista de Foo Figthers luego de su muerte en Bogotá

A la media noche de este viernes 25 de marzo y horas después de que el Estéreo Picnic anunciara la muerte del baterista de la banda Foo Figthers, Taylor Hawkins, en el que hasta ahora no se tiene mayor información por parte de las autoridades sobre su deceso en un hotel al norte de la capital, los homenajes no se hicieron esperar durante el evento musical.

En el escenario principal empezó a sonar la canción “My Hero”, interpretada por la banda. Esta no sería la única canción que se escuchaba, pues un grupo de asistentes que allí se encontraban, también pedían más canciones del grupo. Al mismo tiempo mientras en la pantalla grande se podía leer la frase “Taylor Hawkins por siempre” y en la tarima varias velas blancas encendidas en homenaje al baterista.

“There goes my hero

Watch him as he goes

There goes my hero

He’s ordinary”, fragmento de la canción ‘My Hero de Foo Fighters’.

Esta conmemoración se suma al minuto de silencio que pidió la banda ‘Black Pumas’ durante su presentación, donde al terminar dijeron: “Que descanse en paz Taylor Hawkins, gracias Bogotá”. Y de inmediato miles de personas gritaron y aplaudieron.

Finalmente, mientras esto ocurría, en el Hotel Casa Medina, al norte de la ciudad, varios fanáticos llegaron al lugar para encender velas, mientras compartían un sentimiento mutuo de tristeza y confusión por los extraños hechos de la muerte del baterista estadounidense de 50 años.