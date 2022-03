“Buscaba hacerle un gran halago a Francia”: Paola Ochoa se disculpa con Márquez

Con una disculpa pública, la periodista Paola Ochoa, se excusó ante su audiencia por el comentario que hizo este jueves acerca de la candidata a la vicepresidencia por el Pacto Histórico, Francia Márquez, en Blu Radio.

Cabe recordar que Ochoa dijo que cualquier candidato que ‘Fico’ elija quedará “muy estrato seis” al lado de Francia Márquez.

“Cualquier mujer se vería muy maja, muy mona y muy estrato seis al lado de Francia Márquez”, manifestó.

En sus excusas, Ochoa afirmó que “quiero decirle que me he sentido muy mortificada en todas estas horas porque lo que buscaba era exactamente lo opuesto: hacerle un gran halago a Francia Márquez. No obstante, déjeme pedir disculpas, de manera clara, directa y concisa, por todo este episodio. En primer lugar: en ningún momento fue mi intención ofender a nadie. Todo lo contrario: estaba tratando de elogiar, de todas las maneras posibles, a Francia Márquez, por quien siento un profundo respeto, admiración y consideración. Sentimientos que afloran en mí por ser una mujer destacada, inteligente, sensible, consciente, importantísima líder ambiental, líder de la causa feminista, y una mujer hecha a pulso, que tuvo que abrirse camino sola y en medio de un territorio tan olvidado y tan pobre como el Cauca. Y en medio de un país machista y racista que asesina y desplaza a sus propias líderes afro”, dijo Ochoa en Blu Radio.

Lea también: “Cualquier vicepresidenta al lado de Francia Márquez se vería muy mona, muy maja, muy de estrato seis”: Paola Ochoa al aire

“En segundo lugar: Durante los últimos 8 años de mi vida viví en una ciudad donde el 80% de la población eran personas de raza negra. Por ello mismo, la inmensa mayoría de mis amigos hoy —de los amigos de mis hijos, de los profesores de mis hijos, así como de todos mis vecinos— son justamente personas afro o de color. Y, de ahí, que me resulte personalmente tan mortificante el inesperado giro que tomó todo esto. Por eso pido nuevamente disculpas si ofendí a alguien con mis palabras, a pesar de que lo que quería era exactamente todo lo contrario. También le pido disculpas a usted Néstor si por ello lo metí en camisa de once varas a cuenta de una intervención en la que, o no supe ser lo suficientemente clara, o no supe transmitir el mensaje que quería”, añadió la panelista.

Lea también: Paola Ochoa dice que le cree a Rodolfo Hernández porque lo miró a los ojos

En su último comentario, Ochoa halagó a Márquez y le deseó éxito en su carrera política en estas próximas elecciones.

“Lo que me lleva al tercer y último punto: se me olvidó que uno no puede hablar como escribe. Porque lo escrito, escrito queda. En cambio, las palabras habladas se las lleva el viento y es muy fácil que alguien se quede únicamente con un pequeño fragmento y sin ningún tipo de contexto. Así que lección aprendida: no puedo hablar como escribo. Nuevamente toda mi admiración y todo mi respeto hacía Francia Márquez, a quien deseo la mayor de las suertes en su camino como candidata a la vicepresidencia de Gustavo Petro”, complementó.

También, Néstor Morales, director de Mañanas BLU, se pronunció sobre los comentarios de Ochoa.

“Lecciones aprendidas aquí a varias bandas. Yo entiendo lo que usted quiso decir y hay que entender el contexto de lo que usted dijo, pero es cierto, lo dicho, dicho está. A raíz de estos comentarios, aquí en BLU Radio, que el tema era el de los vicepresidentes, su figura y en particular Francia Márquez, creo que también vale la pena hacer un par de aclaraciones sobre los principios que mueven este programa, esta casa y esta cadena de radio. Ni yo, ni BLU Radio está en ningún ‘ismo’, en ningún partidismo, creemos sí, o creo yo, que se contribuye al debate público escuchando puntos de vista diferentes que es lo que intento todos los días”, concluyó Morales.

Lea también: Paola Ochoa vuelve a ser tendencia en redes por comentario sobre domiciliarios de Rappi