Así quedó el brasileño que hizo más de 1000 tatuajes y distintas modificaciones corporales

Marcelo Bboy, un brasileño de 38 años se hizo viral en la redes, después de compartir los cambios que hizo en su cuerpo y que incluyen un alrededor de 1500 tatuajes.

Según rescata Metro World News Brasil, el hombre tiene un 98% de su cuerpo cubierto por tatuajes además de otras modificaciones corporales, que tienen en su listado: la bifurcación de la lengua, el reemplazo de los dientes por dientes de níquel, la coloración de los globos oculares y las encías con tinta negra.

Para lograr tal resultado, el brasileño, que hizo su primer tatuaje cuándo tenía tan solo 15 años, tuvo que pagar más de R$ 190 mil reales, casi 39 mil dólares (cambio de 23-03-2022).

Beneficios de los tatuajes para el brasileño

Mas allá de llamar la atención a la gente, Marcelo reveló en entrevista que los tatuajes son muy positivos y que contribuyen para su empleo de modelo y actor, garantizando la participación en distintos eventos.

“Hoy la gente me mira con curiosidad e interés. No escucho muchos comentarios negativos sobre mi apariencia”, dijo. El hombre añadió: “Las mujeres están encantadas con los tatuajes y las modificaciones que tengo en mi cuerpo. Me gustan todos por igual, no puedo elegir un tatuaje favorito”, señaló.

En su conversación Bboy aclaró un punto que genera muchas dudas en las personas.

“La gente siente curiosidad por el proceso de tatuaje de los ojos y el riesgo de ceguera. No me preocupaba porque entiendo el procedimiento. La pigmentación se realiza únicamente en la zona blanca de los ojos”

¿Hay zonas sin tatuajes?

Según explica el brasileño, las zonas íntimas son las que todavía no tienen tatuajes, pero él tiene planes para cambiar esta situación.