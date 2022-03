Suspenden a la alcaldesa de Usme por presuntas ‘coimas’ a cambio de contratos

Luego de una investigación periodística realizada por el Portal La Silla Vacía, donde revelaron como, al parecer, el padre de la ex-alcaldesa de la localidad de Usme, Jorge Sua, pedía cierta cantidad de dinero del sueldo, a quienes conseguían un contrato por prestación de servicios en la entidad.

Según Sua, quien también fue contratista de la Alcaldía de Tunjuelito, en las grabaciones entregadas por una denunciante de la alcaldía, se escucha como esas ‘coimas’ iban para “campañas” de “concejales, ediles y senadores”. Pero también para otros gastos de su hija, como el arriendo “pues el salario no le alcanzaba”.

La contratista que denunció al medio, dijo que uno de los asesores de la ex-alcaldesa de Usme, Diego Posada, le dijo en ese entonces, que si finalmente aceptaba el puesto a cambio de dar una parte de su sueldo: “Mabel (Sua, hija de Jorge y ex-alcaldesa de Usme) me está pidiendo tu hoja de vida. 600 me dijo él (Jorge Sua). Yo estoy dando un millón, Roberto (Gómez) 800. Necesito que me definas″, se escucha en unos de los audios.

Mabel Andrea Sua, que pertenece al Polo Democrático y fue nombrada por la alcaldesa mayor, Claudia López, después de ganar un concurso de méritos, le dijo a la Silla Vacía que no tenía idea de lo que su papá o Diego estaban haciendo, “si él hizo algo malo, que sea la justicia la que lo juzgue. Yo no haría la estupidez de arruinar mi carrera, que ha sido tan luchada, pidiéndole plata a nadie”.

Secretaría de gobierno suspende a Sua de su cargo como alcaldesa

Este martes 22 de marzo, la secretaría de gobierno se pronunció con una decisión de retirar del cargo a la ex-alcaldesa de Usme, Mabel Andrea Sua.

“Con el fin de facilitar y proteger la investigación de los órganos de investigación y control a raíz de denuncias en contra de varios funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Usme, entre los cuales se menciona a la alcaldesa local, Mabel Sua Toledo, la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría de Gobierno decidió hoy suspenderla del cargo”.

La entidad también comunicó que quien reemplazará su cargo, como encargado, es Dorian de Jesús Coquies, actual director del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía y exalcalde local de Tunjuelito.

Además el secretario de gobierno, Felipe Jiménez, ordenó una auditoría interna en la Alcaldía de Usme, para detectar o prevenir cualquier otro presunto acto en contra de la administración pública.