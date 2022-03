Fico Gutiérrez sacó una foto de Petro en pleno debate para hablar mal de él

A través de sus redes sociales, Gustavo Petro anunció que no participará más en debates presidenciales. Esto tras descubrir la forma en la que se omitieron miles de votos para su coalición, el Pacto Histórico, en varios lugares del país. Esta decisión que tomó le trajo muchas críticas, especialmente del candidato ‘Fico’ Gutiérrez.

En medio del Gran Debate, organizado por Noticias RCN, el candidato presidencial, Federico Gutiérrez, afirmó que la ausencia de Gustavo Petro en los debates presidenciales se debe a no querer perder seguidores. “El que no vino, que es Petro, no viene porque Colombia ya no le cree sus mentiras, porque mintió con el tema de pensiones, salud y sabe que no puede perder hoy más apoyos”, señaló.

Más adelante, en pleno debate, ‘Fico’ sacó una foto de Gustavo Petro. Lo señaló de ser el responsable de la inflación, específicamente por el incremento de los precios de los alimentos, porque, según él, fue el responsable de “bloquear las vías”.

“La gente se pregunta por qué el huevo está caro, por qué el pollo está caro, y saben por qué, por culpa de este señor y sus amigos”, dijo al señalar la foto del líder del Pacto Histórico.

“Hay unos factores exógenos y externos que han aumentado los precios de los alimentos, pero como el señor este no vino, se los quiero presentar. Como ya nos acostumbramos que no lo vamos a ver en los debates, yo se los traje, les presento a Gustavo Petro” y añadió, “¿Qué pasó Gustavo Petro? Para que le respondas a la gente, ya que no viniste, así sea por Twitter que respondas”

Luego del debate, Enrique Gómez publicó un mensaje para Petro usando la misma foto que salió en el programa. “Yo lo sigo invitando a un debate. Si no le da miedo”, mencionó el candidato.

@petrogustavo yo lo sigo invitando a un debate. Si no le da miedo. pic.twitter.com/ejIm9skqaG — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) March 22, 2022

En el momento, Gustavo Petro no se ha pronunciado al respecto, solo subió un tweet del momento en que Federico Gutiérrez saca la foto en el debate.

Tras la polémica en el debate, los usuarios en redes sociales, sacaron a la luz diferentes memes que genero todo tipo de reacciones.