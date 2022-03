Candidatos criticaron duramente a Gustavo Petro por no asistir a un debate presidencial

En la noche de este lunes festivo se desató una gran polémica debido a la ausencia de Gustavo Petro en el debate organizado por Noticias RCN. Los candidatos que asistieron, que no son todos los que se han postulado a la Presidencia, criticaron duramente la decisión de Petro de no asistir más a este tipo de eventos.

A través de sus redes sociales el también senador anunció que no participará más en debates presidenciales, decisión que tomó luego de descubrir la forma en la que se omitieron miles de votos para su coalición Pacto Histórico en varios lugares del país.

Según lo que escribió en su cuenta de Twitter, el líder de la izquierda no estará más en eventos con los demás candidatos a la Presidencia “hasta que se garantice la transparencia del voto”.

Y agregó que “actuaremos con prudencia máxima y pedimos a las veedurías internacionales actuar con prontitud. En este momento no hay cadena de custodia transparente sobre los votos ya escrutados”.

Debido a esta decisión, Ingrid Betancourt, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Enrique Gómez fueron los únicos que participaron en el debate. Y dos de los asistentes se refirieron directamente a la ausencia de Petro.

Enrique Gómez fue el primero en hablar del tema y dijo que el candidato tiene “una propuesta de país mala, pero definida” y que se “luce” por el tiempo y gran cantidad de recursos que ha invertido en su imagen.

“Debe estar decepcionado y por eso creo que no está aquí, está medio asustado precisamente porque con todo lo que le ha metido de dinero, con todo el espacio de protagonismo que ha tenido, no va punteando ni va a tener la capacidad de ganar en la primera vuelta″, agregó.

Luego habló Federico Gutiérrez, quien aseguró que Petro miente y que no asiste a los debates para no perder seguidores.

“El que no vino que es Petro, no viene porque Colombia ya no le cree sus mentiras, porque mintió con el tema de pensiones, salud y sabe que no puede perder hoy más apoyos”, señaló.