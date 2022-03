“Por más maquillaje que le pongan, Fico es el candidato de Uribe”: Fajardo

Ante la afirmación de si Fico Gutierrez es el candidato de Uribe o de Duque, la respuesta fue que no, dijo que “era el candidato de la gente”.

“Cuando fui alcalde de Medellín le gané al candidato del Centro Democrático y a tu candidato (al de Sergio Fajardo) Alonso (Salazar), les gané. Pero, eso no nos hace enemigos Sergio. Sino que a Sergio se le rayó el disco, no tiene nada más que decir y cree que con eso nos va a hacer daño, pues no, porque lleva diciendo eso hace rato y mire la votación que tuvimos, lo triplicamos”, dijo Fico.

Puede leer: Francia Márquez reveló porqué dijo que no a ser la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo

Sergio Fajardo le respondió diciendo que “las observaciones de Federico son muy simpáticas y hace unas afirmaciones que por más que diga todo eso, que no es cierto, por más que lo diga no puede cubrirse que es ‘el de Uribe versión 2022. Colombia ha vivido bajo la frase del que diga Uribe y eso se acabó. El último que dijo Uribe fue Duque y fue un presidente fatal”.

Además, destacó que todos los problemas que tienen el país son por responsabilidad del gobierno actual.

Lea también: “Un ‘joven emprendedor’ casi me ‘democratiza’ el celular”: Uribe sobre término de Petro

“Aquí está el candidato de ese gobierno de Uribe y no va a ganar y le fue bien en las elecciones con todo el apoyo del Centro Democrático. Después, Óscar Iván Zuluaga de manera intempestiva se retira. Por más maquillajes, por más simpático que sean los argumentos, no son ciertos y no van a continuar en el poder”, agregó Fajardo.